В 2027 году для назначения пенсии по возрасту в 60 лет украинцам потребуется иметь не менее 34 лет страхового стажа. Однако для людей, которым исполнилось 60 лет ещё в 2026 году, будут действовать другие требования, даже если они обратятся за пенсией уже в следующем году.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины, отвечая на вопрос женщины, которой 30 октября 2026 года исполнится 60 лет и которая планирует оформить пенсию в январе 2027 года.

В ПФУ пояснили, что необходимую продолжительность страхового стажа определяют не на момент обращения за пенсией, а на дату достижения соответствующего возраста. Поэтому в описанной ситуации для назначения выплат женщине достаточно иметь 33 года страхового стажа — именно такое требование действует для тех, кому в 2026 году исполнится 60 лет.

Для людей, которые достигнут пенсионного возраста уже в 2027 году, требования будут более строгими. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, потребуется накопить не менее 34 лет страхового стажа, в 63 года — не менее 24 лет, а в 65 лет — не менее 15 лет.

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Эти правила предусмотрены статьёй 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд Украины может не учитывать в страховом стаже украинцев периоды работы в России и Беларуси. В то же время стаж, приобретенный до 1992 года, при определенных условиях можно подтвердить без справок из пенсионных учреждений этих стран. Если Пенсионный фонд отказывается зачислять отдельные периоды работы, такое решение можно обжаловать в суде.

Кроме того, при определенных обстоятельствах ПФУ вправе отказать в назначении пенсии или приостановить её выплату украинцам, постоянно или временно проживающим за рубежом.