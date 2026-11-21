Еще недавно биткоин стоил более 126 тысяч долларов, а теперь его цена упала более чем вдвое, в то время как инвесторы уже вывели из криптовалютных фондов более 3 млрд долларов.

Биткойн считается главной криптовалютой мира, поэтому его резкое падение сказывается на всем рынке цифровых денег, подрывает доверие инвесторов и заставляет их массово выводить свои средства. Сейчас ситуация на криптовалютном рынке критическая, а потери исчисляются миллиардами долларов. Курс биткоина уже опустился до самого низкого уровня с сентября 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Итак, по данным экспертов, в ходе торгов 20 ноября биткоин подешевел до 57 716 долларов, и это самый низкий показатель за более чем два года — с сентября 2024 года.

Для сравнения: в октябре 2025 года криптовалюта установила исторический рекорд, превысив отметку в 126 тысяч долларов. С тех пор её стоимость сократилась более чем вдвое.

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Падение происходит на фоне общего ухудшения настроений на финансовых рынках. Инвесторы всё осторожнее относятся к рисковым активам, в частности к акциям технологических компаний и криптовалютам.

Кстати, давление на криптовалютном рынке испытывает не только биткоин. Другие цифровые активы также дешевеют. В частности, 20 ноября Ethereum опустился до 1648,91 доллара, потеряв за день 5,23%.

Почему инвесторы массово продают криптовалюту

Одной из причин падения стали проблемы на криптовалютном рынке после масштабного взлома биржи Binance в конце октября. Данный инцидент усилил опасения относительно безопасности цифровых активов и негативно повлиял на доверие инвесторов.

Кроме того, дополнительную неопределённость вызвали результаты промежуточных выборов в США. Победа демократов усилила опасения участников рынка, что продвижение благоприятного для криптовалют законодательства может замедлиться, а регуляторный контроль над отраслью — ужесточиться.

Еще один фактор — ожидание дальнейших решений Федеральной резервной системы США в отношении процентных ставок. Инвесторы опасаются, что стоимость заимствований может вырасти, а это снизит привлекательность рискованных вложений.

Кроме того, на ситуацию влияет укрепление американского доллара и общая распродажа акций технологических компаний. С учетом совокупности всех факторов 20 ноября биткоин впервые с июля опустился ниже отметки в 60 тысяч долларов.

Из криптовалютных фондов вывели миллиарды долларов

Существенное давление на рынок оказывает отток капитала из биржевых инвестиционных фондов (ETF), которые позволяют вкладывать деньги в биткоин через традиционные финансовые инструменты.

По данным Bloomberg, с начала 2026 года чистый отток средств из биткоин-фондов превысил 3 млрд долларов. В частности, только 19 ноября американские спотовые биткоин-ETF потеряли 582 млн долларов.

Это важный показатель, поскольку такие фонды стали одним из каналов привлечения крупных институциональных инвесторов на рынок криптовалют. Когда участники фондов массово выводят деньги, это усиливает давление на базовый актив — биткоин.

Еще одним фактором падения стали принудительные закрытия торговых позиций. По данным CoinGlass, на которые ссылается Bloomberg, в течение 24 часов на криптовалютном рынке были ликвидированы длинные позиции на сумму примерно 2 млрд долларов.

Речь идет о сделках трейдеров, которые рассчитывали на дальнейший рост стоимости криптовалют и, в частности, использовали для этого заемные средства. Когда цена начала резко падать, биржи принудительно закрывали часть таких позиций, что дополнительно усиливало распродажу.

Чего ожидать от рынка криптовалют в будущем

В свое время Дональд Трамп обещал сделать США мировым центром криптовалютной индустрии. И действительно, администрация президента поддерживала развитие цифровых активов, выступала за смягчение регулирования и создание более благоприятных условий для криптовалютного бизнеса. В частности, Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов и запаса других цифровых активов США. Также его администрация поддерживала законодательные инициативы, направленные на формирование более понятных правил работы криптовалютного рынка.

Однако политическая поддержка пока не смогла компенсировать сокращение спроса со стороны инвесторов. Биткоин уже опустился ниже уровней, на которых торговался до возвращения Трампа в Белый дом.

Аналитики, которых цитирует Bloomberg, отмечают, что нынешний спад связан не с каким-то одним конкретным событием, а с одновременным воздействием нескольких факторов: оттоком инвестиций, сокращением спроса на рисковые активы, проблемами на криптовалютном рынке и неопределенностью в отношении денежно-кредитной политики США.

При этом дальнейшая динамика биткоина в значительной степени будет зависеть от того, вернутся ли крупные инвесторы к покупке цифровых активов и прекратится ли отток средств из биржевых фондов.

Напомним, в 2025 году председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев объяснял, планируют ли в Украине предоставлять налоговые льготы владельцам криптовалют и станет ли цифровая валюта платежным средством. По его словам, законопроект о налогообложении криптоопераций ещё будут дорабатывать до второго чтения, однако освобождать такие операции от налогов не планируют.

Также "Фокус" писал, что украинская криптоинвесторка Катя Крипто сообщила, что во время ночной российской атаки на Киев 25 ноября 2025 года ракета попала прямо в её дом. Блогерша чудом успела выйти из квартиры за секунду до удара и показала последствия разрушений, призвав украинцев не пренебрегать укрытиями.