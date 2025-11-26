В дом известной криптоинвесторши попала ракета: она показала последствия (фото)

Украинская инвесторша и экспертка по криптовалютам Катя Крипто сообщила, что в ее дом было прямое попадание во время ночной атаки на Киев 25 ноября.

Блогерша показала последствия удара в Instagram, выйдя на связь с подписчиками после тяжелой ночи для столицы.

В дом Кати Крипто было прямое попадание

По словам девушки, она успела выбежать из квартиры буквально за секунду до прилета — именно тогда, когда готовила мастер-класс. Она сильно не пострадала, но квартира подверглась разрушениям.

"В момент, когда бахнуло, я открыла дверь. Прямое попадание, 6 погибших, мой этаж", — написала она.

Катя Крипто призналась, что обычно никогда не уходит в укрытие, но на этот раз такая мысль появилась.

"Потому что сейчас была бы в больнице и не с маленькими порезами. Берегите себя и ходите в укрытие", — добавила инвесторка.

Впоследствии Екатерина показала, что даже после тяжелой ночи она не сдается и отправилась к детям и ветеранам в Чернигов.

Кто такая Катя Крипто

Катя Крипто — это псевдоним Екатерины Шухниной, известного украинского инвестора, эксперта по криптовалютам и основательницы образовательных проектов в сфере финансовой грамотности. Она является CEO компании iTrade.money и основательницей проекта Profit Lady.

Она была признана лучшим криптоблогером среди женщин (Top Woman Crypto Blogger) по версии Binance. Также ее включали в список Forbes 30 under 30.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

От российского удара по логистическому центру Novus в Киеве 25 ноября погиб дядя известного фотографа Константина Либерова. Мужчина работал водителем и приехал выгружать товар.

Украинская юмористка и участница "Женского квартала" Татьяна Песик оказалась в эпицентре взрывов в Тернополе 19 ноября.

Кроме того, телеведущая Леся Никитюк показала, как с маленьким сыном пряталась от российского обстрела Киева в ночь на 14 ноября.