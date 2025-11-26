У будинок відомої криптоінвесторки влучила ракета: вона показала наслідки (фото)

Українська інвесторка та експертка з криптовалют Катя Крипто повідомила, що в її будинок було пряме влучання під час нічної атаки на Київ 25 листопада.

Блогерка показала наслідки удару в Instagram, вийшовши на звʼязок з підписниками після важкої ночі для столиці.

В будинок Каті Крипто було пряме влучання

За словами дівчини, вона встигла вибігти з квартири буквально за секунду до прильоту — саме тоді, коли готувала майстер-клас. Вона сильно не постраждала, але квартира зазнала руйнувань.

"В момент, коли бахнуло, я відкрила двері. Пряме влучання, 6 загиблих, мій поверх", — написала вона.

Катя Крипто зізналася, що зазвичай ніколи не йде в укриття, але на цей раз така думка зʼявилася.

"Бо зараз була би в лікарні і не з маленькими порізами. Бережіть себе і ходіть в укриття", — додала інвесторка.

Згодом Катерина показала, що навіть після важкої ночі вона не здається і вирушила до дітей та ветеранів у Чернігів.

Хто така Катя Крипто

Катя Крипто — це псевдонім Катерини Шухніної, відомої української інвесторки, експертки з криптовалют та засновниці освітніх проєктів у сфері фінансової грамотності. Вона є CEO компанії iTrade.money та засновницею проєкту Profit Lady.

Вона була визнана кращою криптоблогеркою серед жінок (Top Woman Crypto Blogger) за версією Binance. Також її включали до списку Forbes 30 under 30.

