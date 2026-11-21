Ще недавно біткоїн коштував понад 126 тисяч доларів, а тепер його ціна впала більш ніж удвічі, тоді як інвестори вже вивели з криптовалютних фондів понад $3 млрд.

Біткоїн вважають головною криптовалютою світу, тому його різке падіння б'є по всьому ринку цифрових грошей, підриває довіру інвесторів і змушує їх масово забирати свої кошти. Зараз ситуація на крипторинку критична, а втрати обчислюються мільярдами доларів. Курс біткоїна вже опустився до найнижчого рівня з вересня 2024 року. Про це повідомляє Bloomberg.

Отож, за даними експертів, під час торгів 20 листопада біткоїн подешевшав до 57 716 доларів і це найнижчий показник за понад два роки — з вересня 2024-го.

Для порівняння, у жовтні 2025 року криптовалюта встановила історичний рекорд, перевищивши позначку 126 тисяч доларів. Відтоді її вартість скоротилася більш ніж удвічі.

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Падіння відбувається на тлі загального погіршення настроїв на фінансових ринках. Інвестори дедалі обережніше ставляться до ризикових активів, зокрема акцій технологічних компаній і криптовалют.

До речі, тиск на криптовалютному ринку відчуває не лише біткоїн. Інші цифрові активи також дешевшають. Зокрема, 20 листопада Ethereum опускався до 1648,91 долара, втративши за день 5,23%.

Чому інвестори масово продають криптовалюту

Однією з причин падіння стали проблеми на криптовалютному ринку після масштабного зламу біржі Binance наприкінці жовтня. Даний інцидент посилив страхи щодо безпеки цифрових активів і негативно вплинув на довіру інвесторів.

Крім того, додаткову невизначеність створили результати проміжних виборів у США. Перемога демократів посилила побоювання учасників ринку, що просування сприятливого для криптовалют законодавства може сповільнитися, а регуляторний контроль над галуззю — посилитися.

Ще один чинник — очікування подальших рішень Федеральної резервної системи США щодо процентних ставок. Інвестори побоюються, що вартість запозичень може зрости, а це зменшить привабливість ризикових вкладень.

А ще на ситуацію впливає зміцнення американського долара та загальний розпродаж акцій технологічних компаній. Зважаючи на сукупність всіх факторів, 20 листопада біткоїн уперше з липня опустився нижче 60 тисяч доларів.

З криптовалютних фондів вивели мільярди доларів

Суттєвий тиск на ринок створює відтік капіталу з біржових інвестиційних фондів (ETF), які дають змогу вкладати гроші в біткоїн через традиційні фінансові інструменти.

За інформацією Bloomberg, від початку 2026 року чистий відтік коштів із біткоїн-фондів перевищив 3 млрд доларів. Зокрема, лише 19 листопада американські спотові біткоїн-ETF втратили 582 млн доларів.

Це важливий показник, оскільки такі фонди стали одним із каналів залучення великих інституційних інвесторів на криптовалютний ринок. Коли учасники фондів масово забирають гроші, це посилює тиск на базовий актив — біткоїн.

Ще одним чинником падіння стали примусові закриття торгових позицій. За даними CoinGlass, на які посилається Bloomberg, протягом 24 годин на криптовалютному ринку ліквідували довгі позиції приблизно на 2 млрд доларів.

Йдеться про угоди трейдерів, які розраховували на подальше зростання вартості криптовалют, зокрема використовували для цього позикові кошти. Коли ціна почала різко падати, біржі примусово закривали частину таких позицій, що додатково посилювало розпродаж.

Чого очікувати від криптовалютного ринку в подальшому

Свого часу Дональд Трамп обіцяв зробити США світовим центром криптовалютної індустрії. І справді, адміністрація президента підтримувала розвиток цифрових активів, виступала за пом'якшення регулювання та створення сприятливіших умов для криптовалютного бізнесу. Зокрема, Трамп підписав указ про створення стратегічного резерву біткоїнів і запасу інших цифрових активів США. Також його адміністрація підтримувала законодавчі ініціативи, спрямовані на формування зрозуміліших правил роботи криптовалютного ринку.

Однак політична підтримка поки не змогла компенсувати скорочення попиту з боку інвесторів. Біткоїн уже опустився нижче рівнів, на яких торгувався до повернення Трампа в Білий дім.

Аналітики, яких цитує Bloomberg, звертають увагу, що нинішній спад пов'язаний не з однією конкретною подією, а з одночасною дією кількох чинників: відтоком інвестицій, скороченням попиту на ризикові активи, проблемами на криптовалютному ринку та невизначеністю щодо грошово-кредитної політики США.

При цьому подальша динаміка біткоїна значною мірою залежатиме від того, чи повернуться великі інвестори до купівлі цифрових активів і чи припиниться відтік коштів із біржових фондів.

Нагадаємо, у 2025 році голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пояснював, чи планують в Україні надавати податкові пільги власникам криптовалют і чи стане цифрова валюта платіжним засобом. За його словами, законопроєкт про оподаткування криптооперацій ще доопрацьовуватимуть до другого читання, однак звільняти такі операції від податків не планують.

Також Фокус писав, що українська криптоінвесторка Катя Крипто повідомляла, що під час російської нічної атаки на Київ 25 листопада 2025 року ракета влучила безпосередньо в її будинок. Блогерка дивом встигла вийти з квартири за секунду до удару та показала наслідки руйнувань, закликавши українців не нехтувати укриттями.