Национальный банк Украины планирует полностью изъять из наличного обращения монеты номиналом 10 копеек. Если соответствующее решение будет принято, с 1 февраля 2027 года ими уже нельзя будет расплачиваться за товары и услуги.

Прежде чем принять окончательное решение, регулятор намерен провести общественное обсуждение, сообщили в Национальном банке Украины.

В НБУ напомнили, что постепенный вывод из обращения 10-копейчатых монет начался ещё 1 октября 2025 года. Регулятор уже прекратил их чеканку, однако на данный момент эти монеты остаются законным платежным средством, поэтому ими можно расплачиваться.

Теперь Нацбанк предлагает полностью отказаться от этой купюры с 1 февраля 2027 года. Соответствующую инициативу планируется вынести на общественное обсуждение.

В Национальном банке поясняют, что монеты номиналом 10 копеек постепенно теряют свою ценность для населения и всё реже используются в повседневных расчётах.

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В пользу такого решения свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного в июле 2024 года. В частности, 74,5 % опрошенных считали, что 10 копеек являются лишними в повседневных расчетах. Еще 74,6% респондентов заявили, что им было бы удобно, если бы эти монеты вывели из обращения.

Если НБУ окончательно примет решение об изъятии монет, украинцы смогут обменять их на другие монеты и банкноты, находящиеся в обращении. Такая услуга будет бесплатной.

Обмен будет проходить по следующему графику:

До 31 января 2028 года включительно — во всех банках Украины.

С 1 февраля 2028 года по 31 января 2030 года — в Национальном банке и четырёх уполномоченных банках: "ПриватБанке", "Ощадбанке", ПУМБ и "Райффайзен Банке".

При этом сумма обмена должна быть кратной 50 копейкам. Например, 10 монет номиналом 10 копеек общей стоимостью 1 гривна можно будет обменять на одну монету номиналом 1 гривна.

Отметим, что издание Фокус рассказало о причинах появления в Украине купюры номиналом 2000 грн. Как пояснил глава НБУ, основные экономические причины — это изменения в зарплатах, ценах и обращении наличных денег. При этом появление банкноты сократит расходы государства и банков на логистику наличных денег, в магазинах будут быстрее обслуживать покупателей, а людям будет проще рассчитываться наличными, говорится в пояснении банка.

А в январе 2026 года эксперт по вопросам налогообложения, учета и аудита Дмитрий Алексеенко рассказал, когда в Украине появится новая купюра номиналом 5000 грн.