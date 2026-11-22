Національний банк України планує повністю вилучити з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок. Якщо відповідне рішення ухвалять, із 1 лютого 2027 року ними вже не можна буде розраховуватися за товари та послуги.

Перед остаточним рішенням регулятор має намір провести громадське обговорення, повідомили в Національному банку України.

У НБУ нагадали, що поступове вилучення 10-копійчаних монет розпочалося ще 1 жовтня 2025 року. Регулятор уже припинив їх карбування, однак наразі ці монети залишаються законним платіжним засобом, тому ними можна розраховуватися.

Тепер Нацбанк пропонує перейти до повної відмови від цього номіналу з 1 лютого 2027 року. Відповідну ініціативу планують винести на громадське обговорення.

У Національному банку пояснюють, що монети номіналом 10 копійок поступово втрачають свою цінність для населення та дедалі рідше використовуються у повсякденних розрахунках.

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На користь такого рішення свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного в липні 2024 року. Зокрема, 74,5% опитаних вважали 10 копійок зайвими у повсякденних розрахунках. Ще 74,6% респондентів заявили, що їм було б зручно, якби ці монети вилучили з обігу.

Якщо НБУ остаточно ухвалить рішення про вилучення монет, українці зможуть обміняти їх на інші монети та банкноти, які перебувають в обігу. Така послуга буде безкоштовною.

Обмін відбуватиметься за таким графіком:

До 31 січня 2028 року включно — у всіх банках України.

З 1 лютого 2028 року до 31 січня 2030 року — у Національному банку та чотирьох уповноважених банках: ПриватБанку, Ощадбанку, ПУМБ і Райффайзен Банку.

Водночас сума обміну має бути кратною 50 копійкам. Наприклад, 10 монет номіналом 10 копійок загальною вартістю 1 гривня можна буде обміняти на одну монету номіналом 1 гривня.

Зазначимо, Фокус розповів про причини, чому в Україні з'являється купюра 2000 грн. Як пояснив глава НБУ, головні економічні причини — це зміни у зарплатах, цінах та в обігу готівки. При цьому поява банкноти зменшить витрати держави та банків на логістику готівкових грошей, у магазинах швидше обслуговуватимуть покупців, а людям буде легше розраховуватись готівкою, ідеться у поясненні банку.

А у січні 2026 року експерт з питань оподаткування, обліку та аудиту Дмитро Олексієнко розповів, коли в Україні з'явиться нова купюра у 5000 грн.