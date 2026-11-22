Украинская оборонная промышленность, которая активно развивалась после начала полномасштабного вторжения России, столкнулась с ограничениями, мешающими наращивать производство.

Среди основных проблем — нехватка финансирования, квалифицированных кадров, безопасных производственных площадок и сложности с привлечением инвестиций, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей оборонной отрасли и военных аналитиков.

По данным издания, финансирование украинского оборонно-промышленного комплекса распределено между более чем 1300 предприятиями. Из-за этого компании, разрабатывающие и производящие наиболее эффективные образцы вооружения, не всегда получают достаточно средств для расширения производства.

В частности, Украина не может производить собственные ракеты, такие как "Нептун", в таких объемах, как Россия. Именно эти ракеты использовались при ударе по Крымскому мосту.

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Как отмечает WSJ, значительное количество небольших компаний, экспериментирующих с новыми разработками, в частности непосредственно вблизи линии фронта, сделали украинский оборонный сектор гибким и инновационным. В то же время внутренний рынок оказался недостаточно большим, чтобы обеспечить возможности для роста всех производителей.

Бывший офицер ВМС США Нико Вудс, который консультировал украинское правительство по вопросам оборонного производства, связывает разбросанность финансирования с особенностями системы закупок. По его словам, отдельные военные командиры могут самостоятельно заказывать оборудование или получать его в качестве пожертвований.

"Многие компании не приносят реальной пользы военным усилиям… напротив, они лишь усиливают конкуренцию за ограниченные финансовые ресурсы", — отметил Вудс.

Еще одним препятствием остаются российские обстрелы. Генеральный директор конструкторского бюро "Луч", разрабатывающего ракеты "Нептун", Олег Коростелев рассказал, что предприятию приходится рассредоточивать производственные мощности, чтобы защитить их от атак.

В то же время производителям становится всё сложнее находить квалифицированных работников. Один из руководителей компании Ark Robotics пояснил WSJ, что миллионы украинцев уехали за границу или служат в армии.

Проблемой остается и поиск помещений для расширения производства. По словам представителя компании, владельцы недвижимости неохотно сдают площади оборонным предприятиям, опасаясь, что их объекты могут стать целями российских ударов.

Из-за сложностей с привлечением финансирования и поиском производственных площадок внутри страны украинские оборонные компании начинают активнее искать возможности за рубежом.

В частности, компания Ark Robotics, привлекающая иностранные инвестиции, перенесла штаб-квартиру в Эстонию и наладила там производство беспилотников.

Другие компании также изучают возможности выхода на международные рынки:

Fire Point рассматривает возможность продажи доли в компании, сообщил один из соучредителей.

Swarmer в марте вышла на фондовый рынок в Нью-Йорке, а в настоящее время базируется в Остине, штат Техас.

Генеральный директор компании Uforce Олег Рогинский пояснил, что производителей привлекают возможности привлечения капитала и доступ к более крупным рынкам.

"Речь идет о доступе к капиталу и более широким рынкам, в то время как вести производство в самой Украине становится всё сложнее", — сказал он.

Несмотря на трудности, Украина продолжает реализовывать совместные оборонные проекты с западными партнерами.

В июле в Париже была создана Антибаллистическая коалиция, которая занимается разработкой системы "Фрейя". Её разрабатывают как более дешёвую и массовую альтернативу зенитно-ракетным комплексам Patriot.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон ранее заявлял, что на создание такой системы может уйти до двух лет.

В то же время сотрудничество с западными партнерами сопряжено с бюрократическими трудностями. Приглашённый научный сотрудник Центра государственного управления и национальной безопасности Королевского колледжа Лондона Крис Пул в комментарии Al Jazeera обратил внимание на то, что процедуры защиты технологий в западных странах не успевают за темпами войны.

"Циклы итераций настолько быстры, что то, что зарегистрировано и защищено, зачастую уже устарело", — пояснил эксперт.

Напомним, что в апреле президент Украины Владимир Зеленский сообщил о заключении 10-летних соглашений с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром об экспорте украинских дронов и других оборонных технологий. Кроме того, по его словам, еще ряд стран Ближнего Востока и Кавказа проявили интерес к совместному производству и развитию украинских беспилотных систем.

Кроме того, Фокус сообщал, что президент Франции Эмманюэль Макрон на заседании "Коалиции желающих" объявил, что Париж дополнительно передаст Киеву ракеты Aster и истребители Mirage.