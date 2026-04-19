Украина заключила соглашения со странами Ближнего Востока: Зеленский рассказал подробности (фото, видео)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев заключил 10-летние договоры с тремя странами Ближнего Востока. Они касаются вопроса экспорта оружия украинского производства — от дронов до технологий.

По словам главы государства, сейчас еще 11 государств этого региона проявили интерес к такому соглашению, а также страны Кавказа. Об этом он рассказал в интервью для журналистов ICTV для национального телемарафона.

Зеленский рассказал о соглашении (смотреть по таймлайну с 20:13 по киевскому времени)

"Мы договорились о 10-летних договорах уже с тремя ключевыми странами: Саудовской Аравией, Эмиратами и Катаром. Запрос у нас уже от 11 стран — Ближний Восток и Залив, плюс понемногу присматриваемся к Кавказу", — сказал Зеленский.

По его словам, в этом соглашении о дронах будет "по меньшей мере 10 различных договоров о том или ином экспорте украинского оружия". Также глава государства указывает, что предполагается сопроизводство и строительство линий производства как в Украине, так и в других государствах.

Зеленский сообщил о подписанных соглашениях со странами Ближнего Востока

"Новые технологии, которые мы совместно разрабатываем вместе с тем или иным государством, в которые они инвестируют. И есть договоренность о финансировании в год соответствующего объема и зафиксированное количество лет. Второе — это европейская часть. Уже есть начало работы с Германией, Италией, Норвегией, Швецией и Нидерландами. Безусловно, у нас хорошие отношения с Британией и Францией. Я уверен, что там все это будет также происходить", — отметил глава государства.

