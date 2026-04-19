Україна уклала угоди з країнами Близького Сходу: Зеленський розповів подробиці (фото, відео)

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ уклав 10-річні договори з трьома країнами Близького Сходу. Вони стосуються питання експорту зброї українського виробництва — від дронів до технологій.

За словами глави держави, наразі ще 11 держав цього регіону виявили інтерес до такої угоди, а також країни Кавказу. Про це він розповів у інтерв'ю для журналістів ICTV для національного телемарафону.

Зеленський розповів про угоду (дивитися за таймлайном з 20:13 за київським часом)

"Ми домовилися про 10-річні договори вже з трьома ключовими країнами: Саудівською Аравією, Еміратами й Катаром. Запит у нас уже від 11 країн – Близький Схід та Затока, плюс помалу придивляємося до Кавказу", — сказав Зеленський.

За його словами, в цій угоді про дрони буде "щонайменше 10 різних договорів про той чи інший експорт української зброї". Також глава держави вказує, що передбачається спів виробництво та будівництво ліній виробництва як в Україні, так і в інших державах.

"Нові технології, які ми спільно розробляємо разом із тією чи іншою державою, у які вони інвестують. І є домовленість про фінансування на рік відповідного об'єму та зафіксована кількість років. Друге – це європейська частина. Вже є початок роботи з Німеччиною, Італією, Норвегією, Швецією та Нідерландами. Безумовно, в нас хороші відносини з Британією та Францією. Я впевнений, що там все це буде також відбуватися", — відзначив глава держави.

