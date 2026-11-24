Режим работы котельных временно сменили в Павлограде в Днепропетровской области. Причиной назвали аварийные отключения света, с вечера 23 ноября распространяющиеся и на критическую инфраструктуру. Генераторы будут включать только тогда, когда на воздухе будет холоднее нуля.

Временное изменение режима работы котельных в Павлограде Днепропетровской области. Причиной стали аварийные отключения электроэнергии, сообщает "Павлоград официальный".

С вечера 23 ноября специальные графики аварийных отключений распространяются и на объекты критической инфраструктуры, в частности на городские котельные.

Как теперь будут поставлять тепло

Теплоснабжение будет осуществляться следующим образом:

когда есть электроэнергия, котельные работают в усиленном режиме, чтобы максимально обогреть дома;

когда света нет, генераторы включают только при температуре воздуха ниже нуля, а их работу периодически останавливают для заправки и обслуживания.

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"После стабилизации электроснабжения предприятие вернётся к обычному режиму работы", — пояснили в коммунальном предприятии.

Чего делать нельзя

Комунальщики подчеркивают, что крайне важно не сливать воду из системы отопления.

Из-за почасового водоснабжения и нестабильной работы котельных любой несанкционированный отбор воды из теплосетей может привести к падению давления, прорывам трубопроводов и аварийной остановке котельных. Это может произойти даже при наличии электроэнергии, при этом без тепла рискуют остаться целые дома и районы.

Правила при отключении теплоснабжения

Что говорят в "Теплоэнерго"

Все котельные подключены по схеме, которая не предусматривает отключения во время почасовых графиков. Об этом в эфире Павлоградской телерадиокомпании рассказал директор КП "Павлоградтеплоэнерго" Петр Ковальчук.

"Наши котельные отключаются только в случае аварийных ситуаций", — пояснил он.

Ранее сообщалось, что актриса Антонина Хижняк рассказала о катастрофической ситуации с отоплением в городе Украинка Киевской области. Помимо проблем с теплоснабжением, городу угрожает ещё и отсутствие канализации, а критическая ситуация сохраняется там с февраля этого года.

Также сообщалось, что большинство жителей Одессы должны были получить отопление до конца суток. Без тепла в квартирах тогда находились около 240 тысяч человек, а восстановительные работы в городах, пострадавших от российских ударов, продолжаются, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.