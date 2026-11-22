К концу текущих суток большинство жителей Одессы должны получить отопление. В настоящее время без тепла в квартирах находятся около 240 тысяч человек.

В Одессе и других городах Украины, подвергающихся российским ударам, продолжаются восстановительные работы на пострадавших объектах критически важной инфраструктуры. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По его словам, по состоянию на вечер воскресенья, 22 ноября, большая часть города Одессы обеспечена водой, а с отоплением ситуация сложнее.

"Без отопления до сих пор остаются около 240 тысяч человек, продолжается подключение котельных", — сообщил глава правительства, добавив, что к концу суток большинство одесситов должны получить тепло в свои дома.

Чиновник подчеркнул, что российские войска методично разрушают линии электропередач в регионе, а постоянные атаки не позволяют ремонтным бригадам полноценно работать.

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В соцсетях сообщалось, что одесситы уже второй день живут без света, тепла и воды.

"ДТЭК" сообщила, что российские атаки нанесли серьёзный ущерб магистральным электросетям, и из-за масштабных разрушений в Одессу и прилегающие районы невозможно передать достаточное количество электроэнергии. Энергетики пытаются восстановить электроснабжение, но на это потребуется время.

Приготовление еды в Одессе Фото: скриншот

Тем временем местные телеканалы показали, как жителям города приходится готовить еду прямо на балконе.

Напомним, что в Одесской области наблюдаются масштабные отключения электроэнергии.

В связи с ситуацией, сложившейся в городе, с 23 по 27 ноября все школы Одессы будут работать в дистанционном режиме.