В Одессе тысячи людей остаются без отопления: когда в домах появится тепло
К концу текущих суток большинство жителей Одессы должны получить отопление. В настоящее время без тепла в квартирах находятся около 240 тысяч человек.
В Одессе и других городах Украины, подвергающихся российским ударам, продолжаются восстановительные работы на пострадавших объектах критически важной инфраструктуры. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.
По его словам, по состоянию на вечер воскресенья, 22 ноября, большая часть города Одессы обеспечена водой, а с отоплением ситуация сложнее.
"Без отопления до сих пор остаются около 240 тысяч человек, продолжается подключение котельных", — сообщил глава правительства, добавив, что к концу суток большинство одесситов должны получить тепло в свои дома.
Чиновник подчеркнул, что российские войска методично разрушают линии электропередач в регионе, а постоянные атаки не позволяют ремонтным бригадам полноценно работать.
В соцсетях сообщалось, что одесситы уже второй день живут без света, тепла и воды.
"ДТЭК" сообщила, что российские атаки нанесли серьёзный ущерб магистральным электросетям, и из-за масштабных разрушений в Одессу и прилегающие районы невозможно передать достаточное количество электроэнергии. Энергетики пытаются восстановить электроснабжение, но на это потребуется время.
Тем временем местные телеканалы показали, как жителям города приходится готовить еду прямо на балконе.
Напомним, что в Одесской области наблюдаются масштабные отключения электроэнергии.
В связи с ситуацией, сложившейся в городе, с 23 по 27 ноября все школы Одессы будут работать в дистанционном режиме.