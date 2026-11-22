Школы Одессы с 23 ноября будут работать в дистанционном режиме: как долго продлятся эти изменения
В Одессе из-за значительных перебоев с электро-, тепло- и водоснабжением все школы с 23 по 27 ноября включительно будут работать в дистанционном режиме.
Для детей, которые не смогут принять участие в онлайн-уроках из-за отсутствия электроэнергии, подготовили видеозаписи занятий, сообщили в Департаменте образования и науки Одесского городского совета.
По информации ведомства, учащиеся смогут получить записи уроков через классных руководителей или администрацию учебных заведений.
В детских садах Одессы будут работать только дежурные группы. В них будут принимать детей сотрудников предприятий критически важной инфраструктуры.
В то же время в Одесской областной военной администрации пояснили, что проблемы с электроснабжением связаны со значительными повреждениями магистральных электросетей в результате российских атак.
Из-за масштабов разрушений в настоящее время невозможно обеспечить потребителей Одессы и прилегающих районов необходимым объемом электроэнергии.
По состоянию на утро 22 ноября энергетикам удалось частично восстановить электроснабжение объектов критически важной инфраструктуры.
В настоящее время специалисты разрабатывают резервные схемы электроснабжения и другие технические решения, которые должны помочь постепенно восстановить электроснабжение.
В ОГА подчеркнули, что из-за значительных повреждений полное восстановление электроснабжения займет некоторое время.
Напомним, что россияне уже более суток непрерывно атакуют энергетическую инфраструктуру Одесской области. В регионе наблюдаются масштабные отключения электроэнергии. Ситуация с электроснабжением в Одесской области остается сложной.
Издание Фокус разобралось, чего следует ожидать жителям Одессы, Харькова и Киева в случае полного отключения электроэнергии.