В Одессе из-за значительных перебоев с электро-, тепло- и водоснабжением все школы с 23 по 27 ноября включительно будут работать в дистанционном режиме.

Для детей, которые не смогут принять участие в онлайн-уроках из-за отсутствия электроэнергии, подготовили видеозаписи занятий, сообщили в Департаменте образования и науки Одесского городского совета.

По информации ведомства, учащиеся смогут получить записи уроков через классных руководителей или администрацию учебных заведений.

В детских садах Одессы будут работать только дежурные группы. В них будут принимать детей сотрудников предприятий критически важной инфраструктуры.

В то же время в Одесской областной военной администрации пояснили, что проблемы с электроснабжением связаны со значительными повреждениями магистральных электросетей в результате российских атак.

Видео дня

Из-за масштабов разрушений в настоящее время невозможно обеспечить потребителей Одессы и прилегающих районов необходимым объемом электроэнергии.

По состоянию на утро 22 ноября энергетикам удалось частично восстановить электроснабжение объектов критически важной инфраструктуры.

В настоящее время специалисты разрабатывают резервные схемы электроснабжения и другие технические решения, которые должны помочь постепенно восстановить электроснабжение.

В ОГА подчеркнули, что из-за значительных повреждений полное восстановление электроснабжения займет некоторое время.

Напомним, что россияне уже более суток непрерывно атакуют энергетическую инфраструктуру Одесской области. В регионе наблюдаются масштабные отключения электроэнергии. Ситуация с электроснабжением в Одесской области остается сложной.

Издание Фокус разобралось, чего следует ожидать жителям Одессы, Харькова и Киева в случае полного отключения электроэнергии.