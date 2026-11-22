В Одесі через значні перебої з електро-, тепло- та водопостачанням усі школи з 23 до 27 листопада включно працюватимуть дистанційно.

Для дітей, які не зможуть долучитися до онлайн-уроків через відсутність електроенергії, підготували відеозаписи занять, повідомили в Департаменті освіти та науки Одеської міської ради.

За інформацією відомства, учні зможуть отримати записи уроків через класних керівників або адміністрацію навчальних закладів.

У дитячих садках Одеси працюватимуть лише чергові групи. Вони прийматимуть дітей працівників підприємств критично важливої інфраструктури.

Водночас в Одеській обласній військовій адміністрації пояснили, що проблеми з електропостачанням пов'язані зі значними пошкодженнями магістральних електромереж унаслідок російських атак.

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Через масштаб руйнувань наразі неможливо передати споживачам Одеси та прилеглих районів необхідний обсяг електроенергії.

Станом на ранок 22 листопада енергетикам вдалося частково відновити електропостачання об'єктів критичної інфраструктури.

Наразі фахівці опрацьовують резервні схеми живлення та інші технічні рішення, які мають допомогти поступово відновити електропостачання.

В ОВА наголосили, що через значні пошкодження повне відновлення електропостачання потребуватиме часу.

Нагадаємо, що росіяни понад добу безперервно атакують енергетичну інфраструктуру Одеської області. У регіоні масштабні знеструмлення. Ситуація з електропостачанням на Одещині залишається складною.

Фокус розбирався, чого чекати мешканцям Одеси, Харкова та Києва у випадку повного блекауту.