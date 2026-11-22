В Одесі тисячі людей залишаються без опалення: коли в оселях з'явиться тепло
До кінця поточної доби більшість мешканців Одеси мають отримати опалення. Наразі без тепла у квартирах знаходяться близько 240 тисяч людей.
У Одесі та інших містах України, які потерпають від російських ударів, тривають відновлювальні роботи постраждалої критичної інфраструктури. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
За його словами, станом на вечір неділі, 22 листопада, більша частина міста Одеси з водою, а з теплом ситуація складніша.
"Без опалення досі близько 240 тисяч людей, триває підключення котелень", — повідомив глава Уряду, додавши, що до кінця доби більшість одеситів мають отримати тепло до своїх осель.
Посадовець наголосив, що російські війська методично вибивають лінії електропередач в регіоні й постійні атаки не дають ремонтним бригадам повноцінно працювати.
У соцмережах повідомляли, що одесити зустріли вже другий день без світла, тепла та води.
ДТЕК інформував, що російські атаки серйозно пошкодили магістральні електромережі й через масштабні руйнування в Одесу та прилеглі райони неможливо передати достатньо електроенергії. Енергетики намагаються відновити електропостачання, але для відновлення потрібен час.
Тим часом місцеві канали показали, як мешканцям міста доводиться готувати їжу прямо на балконі.
Нагадаємо, у Одеському регіоні фіксуються масштабні знеструмлення.
Чеерз ситуацію, яка склалася у місті, з 23 до 27 листопада усі школи в Одесі працюватимуть дистанційно.