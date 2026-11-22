До кінця поточної доби більшість мешканців Одеси мають отримати опалення. Наразі без тепла у квартирах знаходяться близько 240 тисяч людей.

У Одесі та інших містах України, які потерпають від російських ударів, тривають відновлювальні роботи постраждалої критичної інфраструктури. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, станом на вечір неділі, 22 листопада, більша частина міста Одеси з водою, а з теплом ситуація складніша.

"Без опалення досі близько 240 тисяч людей, триває підключення котелень", — повідомив глава Уряду, додавши, що до кінця доби більшість одеситів мають отримати тепло до своїх осель.

Посадовець наголосив, що російські війська методично вибивають лінії електропередач в регіоні й постійні атаки не дають ремонтним бригадам повноцінно працювати.

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У соцмережах повідомляли, що одесити зустріли вже другий день без світла, тепла та води.

ДТЕК інформував, що російські атаки серйозно пошкодили магістральні електромережі й через масштабні руйнування в Одесу та прилеглі райони неможливо передати достатньо електроенергії. Енергетики намагаються відновити електропостачання, але для відновлення потрібен час.

Готування їжі в Одесі Фото: скриншот

Тим часом місцеві канали показали, як мешканцям міста доводиться готувати їжу прямо на балконі.

Нагадаємо, у Одеському регіоні фіксуються масштабні знеструмлення.

Чеерз ситуацію, яка склалася у місті, з 23 до 27 листопада усі школи в Одесі працюватимуть дистанційно.