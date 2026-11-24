У Павлограді ввели графіки відключення теплопостачання: роботу котелень тимчасово змінили
Режим роботи котелень тимчасово змінили в Павлограді на Дніпропетровщині. Причиною назвали аварійні відключення світла, які з вечора 23 листопада поширюються й на критичну інфраструктуру. Генератори вмикатимуть лише тоді, коли надворі буде холодніше за нуль.
Тимчасово змінили режим роботи котелень у Павлограді на Дніпропетровщині. Причиною стали аварійні відключення електроенергії, пише "Павлоград офіційний".
З вечора 23 листопада спеціальні графіки аварійних відключень поширюються й на об'єкти критичної інфраструктури, зокрема на міські котельні.
Як тепер подаватимуть тепло
Подаватимуть теплопостачання наступним чином:
- коли електроенергія є, котельні працюють у посиленому режимі, щоб максимально прогріти будинки;
- коли світла немає, генератори вмикають лише за температури повітря нижче нуля, а їхню роботу періодично зупиняють для заправлення та обслуговування.
"Після стабілізації електропостачання підприємство повернеться до звичного режиму роботи", – пояснили в комунальному підприємстві.
Чого робити не можна
Критично важливо не зливати воду із системи опалення, наголошують комунальники.
Через погодинне водопостачання та нестабільну роботу котелень будь-який несанкціонований відбір води з тепломереж може спричинити падіння тиску, прориви трубопроводів і аварійну зупинку котелень. Статися це може навіть тоді, коли електроенергія є, а без тепла ризикують залишитися цілі будинки й райони.
Що кажуть у теплоенерго
Усі котельні підключені за схемою, яка не передбачає вимкнення під час погодинних графіків. Про це в ефірі Павлоградської телерадіокомпанії розповів директор КП "Павлоградтеплоенерго" Петро Ковальчук.
"Наші котельні вимикаються тільки якщо є графіки аварійні", – пояснив він.
Раніше повідомлялося, що акторка Антоніна Хижняк розповіла про катастрофічну ситуацію з опаленням у місті Українка на Київщині. Крім проблем із теплопостачанням, місту загрожує ще й відсутність каналізації, а критична ситуація триває там із лютого цього року.
Також повідомлялося, що більшість мешканців Одеси мали отримати опалення до кінця доби. Без тепла у квартирах тоді перебували близько 240 тисяч людей, а відновлювальні роботи в містах, які потерпають від російських ударів, тривають, повідомляв прем'єр-міністр Сергій Корецький.