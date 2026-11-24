Акторка Антоніна Хижняк розповіла про катастрофічну ситуацію з опаленням у місті Українка на Київщині. Зірка кіно почала бити на сполох, адже на додачу до проблем із теплопостачанням місту загрожує відсутність каналізації.

Антоніна Хижняк повідомила, що критична ситуація з теплом у місті триває ще з лютого цього року. На порозі зими це питання стоїть особливо гостро, оскільки ще до настання морозів у квартирах мешканців Українки спостерігаються постійний холод та пліснява. Про це акторка розповіла у своєму відеоролику, який виклала на сторінці в Instagram.

За словами зірки, тепло і гаряча вода в оселях міста відсутні вже понад пів року. Люди, які мають змогу, подбали про те, щоб встановити бойлери у домівках, але і це не зможе врятувати ситуацію на порозі гіршої загрози.

"З лютого місяця в нашому місті Українка відсутнє опалення і гаряче водопостачання. І якщо друге питання якось можна вирішити бойлерами (що і зробили ті, в кого була можливість), то перше грозить "консервацією" міста: коли зіллють воду з труб і буде ще й відсутня каналізація", — заявила Хижняк.

Відео дня

Антоніна Хижняк розповіла про критичну ситуацію в Українці

Місцева влада не реагує

Зараз, за словами акторки, температура повітря в оселях Українки становить близько 6-10 градусів за Цельсієм. Водночас Хижняк дорікнула місцевій владі за відсутність належної реакції, попри суспільний розголос і сюжети на телебаченні.

"Вже зараз, без сильних морозів, в квартирах 6-10 градусів, пліснява і постійний холод. А "відповідь" мера міста схожа більше на знущання", — каже зірка.

Хижняк також додала, що 18 тисяч людей, які мешкають в Українці, опинилися на межі гуманітарної катастрофи. Водночас найвразливішими залишаються діти та люди похилого віку. Коли пенсіонери сидять вдома, намагаючись хоч якось зігрітися, то діти змушені вчитися через день вдома через холод. Садочки взагалі залишаються закритими.

Місцева влада на момент публікації не коментувала звернення акторки.

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