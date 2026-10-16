Хижняк озвучила "головну умову" для учасників "Холостячки"

Українська акторка Антоніна Хижняк, яка стала головною героїнею шоу "Холостячка", звернулась до майбутніх учасників. Артистка назвала умову, за якої зможе подружитись з потенційними "нареченими".

Хижняк показалась на відео у домашньому образі. Відповідне звернення акторка оприлюднила в Instagram-stories (tonya_actress).

Головна умова для учасників "Холостячки"

У ролику Антоніна продемонструвала домашню атмосферу. Вона їла борщ та бутерброд з чорним хлібом й оселедцем.

"Ну, розказуйте, як проходить ваш вечір. У мене тут із борщиком і бутербродиком з оселедчиком", — сказала Хижняк.

До того ж акторка вирішила пожартувати і висунула "головну умову" майбутнім учасникам "Холостячки". Вона іронічно звернулась до кандидатів у наречені.

"Женіхи, якщо ви не любите борщ або оселедець, можете навіть не заповнювати анкету. Ми тоді не подружимось. У мене все! Смачного!" — додала Антоніна.

Видео дня

Антоніна Хижняк у домашньому образі Фото: Instagram Антоніна Хижняк у домашньому образі Фото: Instagram

Особисте життя Хижняк

Акторка була у шлюбі з чоловіком Андрієм Якушевим. Пара одружилась і в них народився син Максим. Згодом вони розлучились, але досі підтримують дружні стосунки заради дитини.

Крім цього, Хижняк зустрічалась із актором Олександром Боднарем. У 2023-му поширились чутки про можливе весілля пари. Однак згодом вони заявили про розірвання стосунків. Антоніна зізнавалась, що у них з ексобранцем різні темпи життя.

Хижняк зустрічалась з Олександром Боднарем Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

15 жовтня телеканал СТБ офіційно назвав імʼя нової героїні романтичного реаліті-шоу "Холостячка". Нею стала Антоніна Хижняк. І саме це стало темою для жартів у мережі.

Акторка поділилася з підписниками кадрами з відпочинку на узбережжі Чорного моря. Зірка продемонструвала струнку та підтягнуту фігуру в рожевому купальнику.

Крім того, нещодавно Антоніна Хижняк натякнула, що після болісного розриву два роки тому її серце знову не самотнє. Зірка зізналася, що нині переживає період закоханості й водночас активно працює над однією з головних життєвих цілей.