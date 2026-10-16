Хижняк озвучила "главное условие" для участников шоу "Холостячка"

Украинская актриса Антонина Хижняк, ставшая главной героиней шоу "Холостячка", обратилась к будущим участникам. Актриса назвала условие, при котором она сможет подружиться с потенциальными "женихами".

Хижняк появилась на видео в домашнем образе. Соответствующее сообщение актриса опубликовала в Instagram-stories (tonya_actress).

Главное условие для участников шоу "Холостячка"

В ролике Антонина показала домашнюю атмосферу. Она ела борщ и бутерброд с чёрным хлебом и сельдью.

"Ну, рассказывайте, как проходит ваш вечер. У меня тут борщ и бутерброд с сельдью", — сказала Хижняк.

К тому же актриса решила пошутить и выдвинула "главное условие" будущим участникам шоу "Холостячка". Она иронично обратилась к кандидатам в женихи.

"Женихи, если вы не любите борщ или сельдь, можете даже не заполнять анкету. Тогда мы не подружимся. У меня всё! Приятного аппетита!" — добавила Антонина.

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Антонина Хижняк в домашнем образе Фото: Instagram Антонина Хижняк в повседневной одежде Фото: Instagram

Личная жизнь Хижняк

Актриса была замужем за Андреем Якушевым. Пара поженилась, и у них родился сын Максим. Впоследствии они развелись, но до сих пор поддерживают дружеские отношения ради ребенка.

Кроме того, Хижняк встречалась с актёром Александром Боднаром. В 2023 году распространились слухи о возможной свадьбе пары. Однако впоследствии они заявили о разрыве отношений. Антонина признавалась, что у них с бывшим женихом разные темпы жизни.

Хижняк встречалась с Александром Боднарем Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

15 октября телеканал СТБ официально назвал имя новой героини романтического реалити-шоу "Холостячка". Ею стала Антонина Хижняк. И именно это стало поводом для шуток в сети.

Актриса поделилась с подписчиками снимками с отдыха на побережье Чёрного моря. Звезда продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру в розовом купальнике.

Кроме того, недавно Антонина Хижняк намекнула, что после болезненного разрыва два года назад её сердце снова не одиноко. Звезда призналась, что сейчас переживает период влюблённости и одновременно активно работает над одной из главных жизненных целей.