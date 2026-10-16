Антонина Хижняк — новая "Холостячка": что известно о личной жизни актрисы (фото)

Украинская актриса Антонина Хижняк стала главной героиней романтического шоу "Холостячка". Актриса известна многими ролями в кино, а особый успех ей принесли съемки в сериале "Поймать Кайдаша".

Актриса разведена и имеет сына. Поэтому кинозвезда решила попробовать найти счастье в романтическом проекте. Что известно о личной жизни новой "Холостячки" — читайте далее в материале Фокуса.

Карьера Хижняк

Антонина родилась в городе Украинка Киевской области. Она училась в детской школе искусств и занималась в цирковой студии "Юность".

Впоследствии Хижняк окончила музыкальную школу по специальности "академический и эстрадный вокал", а также Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

После этого актриса начала активно сниматься в различных фильмах. Самые известные её фильмы: "Поймать Кайдаша", "След", "Славяне", "Когда ты выйдешь замуж?", "Любовь с закрытыми глазами" и другие.

Видео дня

Кроме того, Хижняк участвовала в съемках многих клипов: в клипах группы "Фиолет" "Девочка" и "Представь себе", а также в клипе Mari Cheba "Тянет".

Антонина Хижняк на съемках с коллегой Фото: СТБ Антонина Хижняк на съемках с коллегой Фото: Скрин видео

Личная жизнь Хижняк

Антонина была замужем за Андреем Якушевым. После трёх лет отношений пара поженилась. Впоследствии у них родился сын Максим.

Однако Хижняк и Якушев расстались. По словам актрисы, она пыталась создать образ идеальной жены и из-за этого утратила свое "я".

Несмотря на развод, Анатонина и Андрей остаются в хороших отношениях и поддерживают связь ради сына.

Антонина Хижняк с сыном Максимом Фото: Instagram Антонина Хижняк с сыном Максимом Фото: Instagram

После 2020 года звезда начала встречаться с актёром Александром Боднаром. В 2023 году распространились слухи о возможной свадьбе пары.

Однако впоследствии они объявили о разрыве отношений. Антонина признавалась, что у них с Александром разные темпы жизни.

Антонина Хижняк с Александром Боднарем Фото: Instagram Антонина Хижняк с Александром Боднарем Фото: Instagram

Как сейчас живёт Хижняк

После начала полномасштабного вторжения актриса активно помогает военным. Она участвует в благотворительных тренировках и занимается волонтерской деятельностью.

Кстати, Хижняк никогда не бывала в России и не снималась в их фильмах. Она выступает в поддержку украинского языка и культуры нашей страны.

Как сейчас выглядит Антонина Хижняк Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская актриса Антонина Хижняк намекнула, что после болезненного разрыва два года назад её сердце снова не одиноко.

Также актриса поделилась с подписчиками снимками с отдыха на побережье Черного моря. Звезда демонстрировала стройную и подтянутую фигуру в розовом купальнике.

Кроме того, Белый дом опубликовал видео с женщиной, похожей на украинскую актрису, звезду сериала "Поймать Кайдаша" Антонину Хижняк. Вероятно, они использовали ИИ.