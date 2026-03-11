Известная украинская актриса, которую публиковал Белый дом, заявила о новом романе: "Я влюблена"

Украинская актриса Антонина Хижняк намекнула, что после мучительного разрыва два года назад ее сердце снова не одиноко. Звезда призналась, что сейчас переживает период влюбленности и одновременно активно работает над одной из главных жизненных целей.

Актриса Антонина Хижняк, известная по сериалу "Поймать Кайдаша" и фильму "Когда ты выйдешь замуж?", впервые откровенно заговорила о личной жизни после расставания с актером Александром Боднаром в 2023 году. О новых чувствах она рассказала во время разговора с блогером Николасом Кармой.

По словам Хижняк, она не делает громких заявлений, однако не скрывает, что сейчас испытывает теплые эмоции.

"Ну, можно сказать, что я влюблена... Я просто радуюсь, что наконец-то потеплело, и сердце как-то так открывается более благоприятно", — поделилась актриса.

Кроме темы отношений, артистка рассказала и о своем главном жизненном приоритете на данный момент. Она сосредоточена на том, чтобы приобрести собственное жилье.

Хижняк отметила, что нынешняя квартира, в которой она живет, вполне комфортная, хотя и без модного "инстаграмного" ремонта. Впрочем, это ее совсем не беспокоит, ведь она постепенно движется к цели — иметь собственное жилье.

