"Душа моя": звезда сериала "Поймать Кайдаша" показала подросшего сына (фото)

34-летняя украинская актриса Антонина Хижняк, наиболее полюбившаяся зрителям в роли Мотри в сериале "Поймать Кайдаша", трогательно поздравила своего сына Максима с восьмилетием.

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Она опубликовала в Facebook кадры фотосессии с мальчиком и теплые слова в его адрес.

Материнство, по словам Хижняк, стало для нее одним из важнейших трансформационных периодов в жизни.

"Привести в мир нового человека, сотканного из части твоей души и тела, это большая честь, радость и одновременно ответственность. 8 лет назад я познакомилась не только с сыном, но и с "новой" собой.

Фото: Антонина Хижняк/Facebook Фото: Антонина Хижняк/Facebook Фото: Антонина Хижняк/Facebook Фото: Антонина Хижняк/Facebook Фото: Антонина Хижняк/Facebook Фото: Антонина Хижняк/Facebook Фото: Антонина Хижняк/Facebook

Считаю это и послужило толчком к дальнейшим изменениям и росту карьеры. Поэтому благодарна сыну если не за все, то за большинство из тех чудес, которые есть в моей жизни", — пишет она.

Антонина призналась, как мечтала о том, чтобы ее малыш быстрее вырос и заговорил.

"Мне было очень интересно "познакомиться" с тобой как с личностью. И теперь мы часами можем говорить обо всем на свете (сейчас привет мамам, которые тоже думают как отвечать на сложные вопросы простыми словами, особенно перед сном)", — продолжает автор.

Актриса не жалеет ласковых слов для своего ребенка в его день рождения:

"Сын… Сыночек… Мой родной ребенок… Как и любая мама, я желаю тебе только всего самого лучшего, что есть в этом мире. И обещаю тебе быть рядом столь долго, насколько смогу. Ты часть большой и любящей семьи, у тебя лучшие бабушки и дедушки, и есть даже две прабабушки! Ты мое сердце, душа моя. Спасибо, что ты у меня есть".

В конце публикации гордая мама призвала подписчиков обнять своих детей и родных, поскольку это, по ее словам, "сейчас это самое важное, что может быть".

Фото: Антонина Хижняк/Facebook

Фото: Антонина Хижняк/Facebook

Фото: Антонина Хижняк/Facebook

Фото: Антонина Хижняк/Facebook

Максим – сын Антонины Хижняк и ее бывшего мужа Андрея Якушева. Пара была в браке в 2016-2019 годах.

С 2020 года у актрисы был роман с актером Александром Боднаром, ее партнером по сериалу "След" (в проекте они сыграли напарников). На съемках их рабочие отношения переросли в романтические. Однако три года спустя пара рассталась. В январе 2025-го звезда откровенно рассказала о разрыве.

"Отношения завершились по ряду каких-то причин… Я вспоминаю кучу моментов, где я была и мягкая, и нежная. Мне, кажется, причина не в этом. Мне кажется, мы сыграли друг для друга роль. Мы до сих пор общаемся, я вижу, как он изменился. Нам надо было это пройти, чтобы это стало толчком для изменений друг в друге", — говорила она в интервью Славе Демину.

Ранее Фокус писал, что:

Антонина Хижняк в черном кожаном платье появилась на допремьерном показе фильма "Когда ты выйдешь замуж?"

Актрисе стало плохо на съемочной площадке, и для нее пришлось вызвать скорую.

Мы также рассказывали, что Антонина Хижняк сменила фамилию.