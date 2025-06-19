"Душа моя": зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" показала сина, який підріс (фото)

34-річна українська акторка Антоніна Хижняк, яка найбільше полюбилася глядачам у ролі Мотрі в серіалі "Спіймати Кайдаша", зворушливо привітала свого сина Максима з восьмиріччям.

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Вона опублікувала у Facebook кадри фотосесії з хлопчиком і теплі слова на його адресу.

Материнство, за словами Хижняк, стало для неї одним із найважливіших трансформаційних періодів у житті.

"Привести у світ нову людину, виткану з частини твоєї душі й тіла, це велика честь, радість і водночас відповідальність. 8 років тому я познайомилася не тільки з сином, а й із "новою" собою.

Фото: Антоніна Хижняк/Facebook Фото: Антоніна Хижняк/Facebook Фото: Антоніна Хижняк/Facebook Фото: Антоніна Хижняк/Facebook Фото: Антоніна Хижняк/Facebook Фото: Антоніна Хижняк/Facebook Фото: Антоніна Хижняк/Facebook

Вважаю, що це і послужило поштовхом до подальших змін і зростання кар'єри. Тому завдячую сину якщо не всім, то більшістю з тих див, які є в моєму житті. Тому вдячна синові якщо не за все, то за більшість із тих чудес, які є в моєму житті", — пише вона.

Антоніна зізналася, як мріяла про те, щоб її малюк швидше виріс і заговорив.

"Мені було дуже цікаво "познайомитися" з тобою як з особистістю. І тепер ми годинами можемо говорити про все на світі (зараз привіт мамам, які теж думають як відповідати на складні запитання простими словами, особливо перед сном)", — продовжує авторка.

Актриса не шкодує ласкавих слів для своєї дитини в її день народження:

"Сину… Синочку… Моя рідна дитина… Як і будь-яка мама, я бажаю тобі тільки всього найкращого, що є в цьому світі. І обіцяю тобі бути поруч настільки довго, наскільки зможу. Ти частина великої і люблячої сім'ї, у тебе найкращі бабусі й дідусі, і є навіть дві прабабусі! Ти моє серце, душа моя. Дякую, що ти в мене є".

Наприкінці публікації горда мама закликала підписників обійняти своїх дітей і рідних, оскільки це, за її словами, "зараз це найважливіше, що може бути".

Фото: Антоніна Хижняк/Facebook

Фото: Антоніна Хижняк/Facebook

Фото: Антоніна Хижняк/Facebook

Фото: Антоніна Хижняк/Facebook

Максим — син Антоніни Хижняк та її колишнього чоловіка Андрія Якушева. Пара була у шлюбі в 2016-2019 роках.

З 2020 року в актриси був роман з актором Олександром Боднаром, її партнером за серіалом "Слід" (у проєкті вони зіграли напарників). На зйомках їхні робочі стосунки переросли в романтичні. Однак через три роки пара розлучилася. У січні 2025-го зірка відверто розповіла про розрив.

"Стосунки завершилися через низку якихось причин… Я згадую купу моментів, де я була і м'яка, і ніжна. Мені, здається, причина не в цьому. Мені здається, ми зіграли одне для одного роль. Ми досі спілкуємося, я бачу, як він змінився. Нам треба було це пройти, щоб це стало поштовхом для змін одне в одному", — говорила вона в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Раніше Фокус писав, що:

Антоніна Хижняк у чорній шкіряній сукні з'явилася на допрем'єрному показі фільму "Коли ти вийдеш заміж?"

Актрисі стало зле на знімальному майданчику, і для неї довелося викликати швидку.

Ми також розповідали, що Антоніна Хижняк змінила прізвище.