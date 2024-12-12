"Держалась до конца": Хижняк вызывали "скорую" на съемочную площадку (видео)
По словам актера Александра Рудинского, Антонина Хижняк до последнего не показывала, что ей плохо. Сама актриса поделилась, что провела ночь под капельницами.
Украинской актрисе Антонине Хижняк, известной в роли Мотри из сериала "Поймать Кайдаша", внезапно стало плохо на съемочной площадке. Ей пришлось вызывать экстренную медицинскую помощь. Об инциденте сама звезда кино рассказала в эфире вечернего шоу "20:23".
Хижняк забирала "скорая" со съемок фильма "Собрание ОСМД". Инцидент произошел в первый день съемок. Актриса подтвердила, что у нее ухудшилось самочувствие, но диагноза раскрывать не стала.
"Было подозрение на аппендицит, но, слава богу, все хорошо. Обошлось там только капельницами до шести утра", — отметила она.
Хижняк поделилась, что во время осмотра хирург предлагал выписать справку, чтобы она могла отдохнуть и не ехала на съемочную площадку. Однако актриса категорически отказалась, позволив колоть ей любые препараты, чтобы только стабилизировать состояние до смены.
"Я бы не хотела, чтобы я вылетела из проекта", — пояснила она.
Актер Александр Рудинский, известный в роли Ника из сериала "Первые ласточки", рассказал, что его коллега до последнего не показывала своего плохого самочувствия.
"Тоня — героиня. Она держалась до конца, не признавалась, хотя и было очень плохо. И на следующий день вернулась на площадку", — подчеркнул он.
Хижняк добавила, что профессия актрисы для нее — не просто работа, а огромная часть ее жизни и личности. По словам звезды кино, осознание этого дает ресурс, чтобы быть в форме и выходить работать даже несмотря на проблемы.
Фильм "Собрание ОСМД" — это комедия о жителях многоквартирного дома, которые не могут прийти к согласию относительно покупки генератора. В нем сыграл стример Михаил Лебига, для которого это — дебют на большом экране. Показ в кинотеатрах начался 12 декабря.
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