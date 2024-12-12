"Держалась до конца": Хижняк вызывали "скорую" на съемочную площадку (видео)

По словам актера Александра Рудинского, Антонина Хижняк до последнего не показывала, что ей плохо. Сама актриса поделилась, что провела ночь под капельницами.

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Украинской актрисе Антонине Хижняк, известной в роли Мотри из сериала "Поймать Кайдаша", внезапно стало плохо на съемочной площадке. Ей пришлось вызывать экстренную медицинскую помощь. Об инциденте сама звезда кино рассказала в эфире вечернего шоу "20:23".

Об инциденте — с 11:07

Хижняк забирала "скорая" со съемок фильма "Собрание ОСМД". Инцидент произошел в первый день съемок. Актриса подтвердила, что у нее ухудшилось самочувствие, но диагноза раскрывать не стала.

"Было подозрение на аппендицит, но, слава богу, все хорошо. Обошлось там только капельницами до шести утра", — отметила она.

Хижняк поделилась, что во время осмотра хирург предлагал выписать справку, чтобы она могла отдохнуть и не ехала на съемочную площадку. Однако актриса категорически отказалась, позволив колоть ей любые препараты, чтобы только стабилизировать состояние до смены.

"Я бы не хотела, чтобы я вылетела из проекта", — пояснила она.

Актер Александр Рудинский, известный в роли Ника из сериала "Первые ласточки", рассказал, что его коллега до последнего не показывала своего плохого самочувствия.

"Тоня — героиня. Она держалась до конца, не признавалась, хотя и было очень плохо. И на следующий день вернулась на площадку", — подчеркнул он.

Хижняк добавила, что профессия актрисы для нее — не просто работа, а огромная часть ее жизни и личности. По словам звезды кино, осознание этого дает ресурс, чтобы быть в форме и выходить работать даже несмотря на проблемы.

Фильм "Собрание ОСМД" — это комедия о жителях многоквартирного дома, которые не могут прийти к согласию относительно покупки генератора. В нем сыграл стример Михаил Лебига, для которого это — дебют на большом экране. Показ в кинотеатрах начался 12 декабря.

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