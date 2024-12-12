"Трималась до кінця": Хижняк викликали "швидку" на знімальний майданчик (відео)
Зі слів актора Олександра Рудинського, Антоніна Хижняк до останнього не показувала, що їй зле. Сама акторка поділилась, що провела ніч під крапельницями.
Українській акторці Антоніні Хижняк, відомій у ролі Мотрі з серіалу "Спіймати Кайдаша", раптово стало зле на знімальному майданчику. Їй довелося викликати екстрену медичну допомогу. Про інцидент сама зірка кіно розповіла в ефірі вечірнього шоу "20:23".
Хижняк забирала "швидка" зі зйомок фільму "Збори ОСББ". Інцидент стався у перший день зйомок. Акторка підтвердила, що у неї погіршилося самопочуття, але діагнозу розкривати не стала.
"Була підозра на апендицит, але, слава богу, все добре. Обійшлося там тільки крапельницями до шостої ранку", — зазначила вона.
Хижняк поділилась, що під час огляду хірург пропонував виписати довідку, щоб вона могла відпочити й не їхала на знімальний майданчик. Однак акторка категорично відмовилась, дозволивши колоти їй будь-які препарати, аби лише стабілізувати стан до зміни.
"Я б не хотіла, щоб я вилетіла з проєкту", — пояснила вона.
Актор Олександр Рудинський, відомий у ролі Ніка з серіалу "Перші ластівки", розповів, що його колега до останнього не показувала свого поганого самопочуття.
"Тоня — героїня. Вона трималася до кінця, не зізнавалася, хоча й було дуже погано. І наступного дня повернулася на майданчик", — підкреслив він.
Хижняк додала, що професія акторки для неї — не просто робота, а величезна частина її життя й особистості. Зі слів зірки кіно, усвідомлення цього дає ресурс, щоб бути у формі й виходити працювати навіть попри негаразди.
Фільм "Збори ОСББ" — це комедія про мешканців багатоквартирного будинку, які не можуть дійти згоди щодо купівлі генератора. У ньому зіграв стрімер Михайло Лебіга, для якого це — дебют на великому екрані. Показ у кінотеатрах розпочався 12 грудня.
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