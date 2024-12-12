"Трималась до кінця": Хижняк викликали "швидку" на знімальний майданчик (відео)

Зі слів актора Олександра Рудинського, Антоніна Хижняк до останнього не показувала, що їй зле. Сама акторка поділилась, що провела ніч під крапельницями.

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Українській акторці Антоніні Хижняк, відомій у ролі Мотрі з серіалу "Спіймати Кайдаша", раптово стало зле на знімальному майданчику. Їй довелося викликати екстрену медичну допомогу. Про інцидент сама зірка кіно розповіла в ефірі вечірнього шоу "20:23".

Про інцидент — з 11:07

Хижняк забирала "швидка" зі зйомок фільму "Збори ОСББ". Інцидент стався у перший день зйомок. Акторка підтвердила, що у неї погіршилося самопочуття, але діагнозу розкривати не стала.

"Була підозра на апендицит, але, слава богу, все добре. Обійшлося там тільки крапельницями до шостої ранку", — зазначила вона.

Хижняк поділилась, що під час огляду хірург пропонував виписати довідку, щоб вона могла відпочити й не їхала на знімальний майданчик. Однак акторка категорично відмовилась, дозволивши колоти їй будь-які препарати, аби лише стабілізувати стан до зміни.

"Я б не хотіла, щоб я вилетіла з проєкту", — пояснила вона.

Актор Олександр Рудинський, відомий у ролі Ніка з серіалу "Перші ластівки", розповів, що його колега до останнього не показувала свого поганого самопочуття.

"Тоня — героїня. Вона трималася до кінця, не зізнавалася, хоча й було дуже погано. І наступного дня повернулася на майданчик", — підкреслив він.

Хижняк додала, що професія акторки для неї — не просто робота, а величезна частина її життя й особистості. Зі слів зірки кіно, усвідомлення цього дає ресурс, щоб бути у формі й виходити працювати навіть попри негаразди.

Фільм "Збори ОСББ" — це комедія про мешканців багатоквартирного будинку, які не можуть дійти згоди щодо купівлі генератора. У ньому зіграв стрімер Михайло Лебіга, для якого це — дебют на великому екрані. Показ у кінотеатрах розпочався 12 грудня.

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