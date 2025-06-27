Резонансное видео украинки в Белом доме, о котором все говорят уже второй день, оказалось настоящим

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Антонина Хижняк со вчерашнего дня стала героиней шуток в социальных сетях. Ее лицо появилось в официальном ролике Белого дома, посвященном отмене налогов на сверхурочную работу. Кое-кто предположил, что это генерация ИИ, но ролик оказался не фейковым.

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В скандальном видео женщина, очень похожая на украинскую актрису, сидит за компьютером с чашкой кофе. Зрители начали массово тегать Антонину Хижняк, выдвигая разные версии, как это могло произойти. Сама Антонина сначала была удивлена, но быстро поняла, в чем дело. В комментарии для телеканала "1+1" она поставила точку в этой почти детективной истории.

"Вчера вечером в один момент меня все начали забрасывать каким-то видео. Я смотрю, а Instagram просто трещит. Захожу на публикацию и вижу скандал по поводу искусственного интеллекта. И я вам скажу честно, я сразу подумала то же самое. Потом вспомнила эти декорации. Этот компьютер и эта чашка. Думаю, а как так, что я это помню? И до меня дошло, что я когда-то снималась для стоков", — рассказала Хижняк.

Оказалось, видео было частью рекламных съемок, проведенных несколько лет назад. Такие материалы попадают на специальные платформы, где их могут покупать компании со всего мира для различных целей.

"Актеры иногда снимаются в таких штуках. Компании потом берут эти материалы, выкладывают на фотостоки. Любой в мире, в принципе, может купить эти материалы", — пояснила Антонина.

Актриса не исключает, что это может быть знаком: "Вы просто представьте, какова вероятность, что среди миллиардов видео они выбрали именно этот кусочек. Вряд ли они знали, что я украинка".

Звезда восприняла эту ситуацию с юмором и даже создала ироничную видео-реакцию, где в шутку "ведет переговоры" с Дональдом Трампом, предлагая разрешение на использование своего изображения в обмен на ЗРК Patriot для Украины.

Кто такая Антонина Хижняк?

Антонина Хижняк — украинская актриса театра, кино и дубляжа. С 2013 года активно снимается в сериалах и фильмах: заметные роли в "Поймать Кайдаша", "След", "Ключи от правды". Озвучила более 150 проектов: официальный голос Дейзи Ридли ("Звездные войны"), Алисии Викандер ("Лара Крофт") и Джозефин Лэнгфорд ("После").

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Антонина Хижняк трогательно поздравила своего сына Максима с восьмилетием.

Актрисе стало плохо на съемочной площадке, и для актрисы пришлось вызывать скорую.

Кроме того, звезда сериала "Поймать Кайдаша" показала своего сына, который заметно подрос.