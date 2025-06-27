Резонансне відео українки у Білому домі, про яке всі говорять уже другий день, виявилось справжнім

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Антоніна Хижняк відучора стала героїнею жартів у соціальних мережах. Її обличчя з'явилося в офіційному ролику Білого дому, присвяченому скасуванню податків на понаднормову роботу. Дехто припустив, що це генерація ШІ, але ролик виявився не фейковим.

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У скандальному відео жінка, дуже схожа на українську акторку, сидить за комп'ютером з чашкою кави. Глядачі почали масово тегати Антоніну Хижняк, висуваючи різні версії, як це могло статися. Сама Антоніна спочатку була здивована, але швидко зрозуміла, в чому річ. У коментарі для телеканалу "1+1" вона поставила крапку в цій майже детективній історії.

"Вчора ввечері в один момент мене всі почали закидати якимось відео. Я дивлюся, а Instagram просто тріщить. Заходжу на публікацію і бачу скандал щодо штучного інтелекту. І я вам скажу чесно, я одразу подумала те ж саме. Потім згадала ці декорації. Цей комп'ютер й ця чашка. Думаю, а як так, що я це пам'ятаю? І до мене дійшло, що я колись знімалася для стоків", — розповіла Хижняк.

Виявилося, відео було частиною рекламних зйомок, проведених кілька років тому. Такі матеріали потрапляють на спеціальні платформи, де їх можуть купувати компанії з усього світу для різних цілей, насамперед з комерційною метою.

"Актори інколи знімаються в таких штуках. Компанії потім беруть ці матеріали, викладають на фотостоки. Будь-хто у світі, в принципі, може купити ці матеріали", — пояснила Антоніна.

Акторка не виключає, що це може бути знаком: "Ви просто уявіть, яка ймовірність, що серед мільярдів відео вони обрали саме цей шматочок. Навряд чи вони знали, що я українка".

Зірка сприйняла цю ситуацію з гумором і навіть створила іронічну відеореакцію, де жартома "веде переговори" з Дональдом Трампом, пропонуючи дозвіл на використання свого зображення в обмін на ЗРК Patriot для України.

Хто така Антоніна Хижняк?

Антоніна Хижняк — українська акторка театру, кіно та дубляжу. З 2013 року активно знімається у серіалах і фільмах: помітні ролі у "Спіймати Кайдаша", "Слід", "Ключі від правди". Озвучила понад 150 проєктів: офіційний голос Дейзі Рідлі ("Зоряні війни"), Алісії Вікандер ("Лара Крофт") і Джозефін Ленгфорд ("Після").

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Антоніна Хижняк зворушливо привітала свого сина Максима з восьмиріччям.

Акторці стало зле на знімальному майданчику, і для акторки довелося викликати швидку.

Крім того, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" показала свого сина, який помітно підріс.