Білий дім "показав" у своїй рекламі відому українську акторку, але є один нюанс (відео)

Білий дім опублікував відео з жінкою, яка схожа на українську акторку, зірку серіалу "Спіймати Кайдаша" Антоніну Хижняк. Ймовірно, вони використали ШІ.

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Ролик, у якому використано зображення людини, подібної до українки, "рекламує" новий законопроєкт адміністрації президента США Дональда Трампа, що стосується податків. Відео виклали на офіційному акаунті Білого дому в Instagram.

Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк, як пише Детектор Медіа, вважає, що ШІ-моделі, якими скористались для створення відео, могли були натреновані на фотографіях Хижняк, які є у відкритому доступі в мережі.

Сама акторка наразі публічно не відреагувала на інцидент.

Хто така Антоніна Хижняк

Антоніна Валеріївна Хижняк — українська акторка театру, кіно та дубляжу. З 2013 року активно знімається у серіалах і фільмах: помітні ролі у "Спіймати Кайдаша" (Мотря), "Слід" (Катерина Червона), "Ключі від правди" (Валерія). Озвучила понад 150 проєктів: офіційний голос Дейзі Рідлі ("Зоряні війни"), Алісії Вікандер ("Лара Крофт") і Джозефін Ленгфорд ("Після").

Антоніна Хижняк Фото: B&H Film

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Антоніна Хижняк зворушливо привітала свого сина Максима з восьмиріччям.

Хижняк стало зле на знімальному майданчику, і для акторки довелося викликати швидку.

Крім того, українська співачка Слава Камінська після кадру з нібито президентом-втікачем Віктором Януковичем екссолістка гурту "НеАнгели" показалася "в обіймах" Трампа. Хоча насправді це був ШІ.