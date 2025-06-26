Белый дом "показал" в своей рекламе известную украинскую актрису, но есть один нюанс (видео)

Белый дом опубликовал видео с женщиной, которая похожа на украинскую актрису, звезду сериала "Поймать Кайдаша" Антонину Хижняк. Вероятно, они использовали ИИ.

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Ролик, в котором использовано изображение человека, похожего на украинку, "рекламирует" новый законопроект администрации президента США Дональда Трампа, касающийся налогов. Видео выложили на официальном аккаунте Белого дома в Instagram.

Директор Института массовой информации Оксана Романюк, как пишет Детектор Медиа, считает, что ИИ-модели, которыми воспользовались для создания видео, могли были натренированы на фотографиях Хижняк, которые есть в открытом доступе в сети.

Сама актриса пока публично не отреагировала на инцидент.

Кто такая Антонина Хижняк

Антонина Валерьевна Хижняк — украинская актриса театра, кино и дубляжа. С 2013 года активно снимается в сериалах и фильмах: заметные роли в "Поймать Кайдаша" (Мотря), "След" (Екатерина Красная), "Ключи от правды" (Валерия). Озвучила более 150 проектов: официальный голос Дейзи Ридли ("Звездные войны"), Алисии Викандер ("Лара Крофт") и Джозефин Лэнгфорд ("После").

Антонина Хижняк Фото: B&H Film

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Антонина Хижняк трогательно поздравила своего сына Максима с восьмилетием.

Хижняк стало плохо на съемочной площадке, и для актрисы пришлось вызывать скорую.

Кроме того, украинская певица Слава Каминская после кадра с якобы беглым президентом Виктором Януковичем экс-солистка группы "НеАнгелы" показалась "в объятиях" Трампа. Хотя на самом деле это был ИИ.