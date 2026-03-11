Відома українська акторка, яку публікував Білий дім, заявила про новий роман: "Я закохана"
Українська акторка Антоніна Хижняк натякнула, що після болісного розриву два роки тому її серце знову не самотнє. Зірка зізналася, що нині переживає період закоханості й водночас активно працює над однією з головних життєвих цілей.
Акторка Антоніна Хижняк, відома за серіалом "Спіймати Кайдаша" та фільмом "Коли ти вийдеш заміж?", уперше відверто заговорила про особисте життя після розставання з актором Олександром Боднаром у 2023 році. Про нові почуття вона розповіла під час розмови з блогером Ніколасом Кармою.
За словами Хижняк, вона не робить гучних заяв, однак не приховує, що зараз відчуває теплі емоції.
"Ну, можна сказати, що я закохана… Я просто радію, що нарешті потеплішало, і серце якось так відкривається більш сприятливо", — поділилася акторка.
Крім теми стосунків, артистка розповіла і про свій головний життєвий пріоритет на цей момент. Вона зосереджена на тому, щоб придбати власне житло.
Хижняк зазначила, що нинішня квартира, в якій вона мешкає, цілком комфортна, хоча й без модного "інстаграмного" ремонту. Втім, це її зовсім не турбує, адже вона поступово рухається до мети — мати власну оселю.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Обличчя Антоніни Хижняк з'явилося в офіційному ролику Білого дому, присвяченому скасуванню податків на понаднормову роботу. Дехто припускав, що це генерація ШІ, але ролик виявився не фейковим.
- Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" показала сина, який підріс.
Крім того, акторка Олена Кравець вперше прокоментувала зміни у стосунках із чоловіком після того, як він долучився до війська.