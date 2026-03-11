Відома українська акторка, яку публікував Білий дім, заявила про новий роман: "Я закохана"

Українська акторка Антоніна Хижняк натякнула, що після болісного розриву два роки тому її серце знову не самотнє. Зірка зізналася, що нині переживає період закоханості й водночас активно працює над однією з головних життєвих цілей.

Акторка Антоніна Хижняк, відома за серіалом "Спіймати Кайдаша" та фільмом "Коли ти вийдеш заміж?", уперше відверто заговорила про особисте життя після розставання з актором Олександром Боднаром у 2023 році. Про нові почуття вона розповіла під час розмови з блогером Ніколасом Кармою.

За словами Хижняк, вона не робить гучних заяв, однак не приховує, що зараз відчуває теплі емоції.

"Ну, можна сказати, що я закохана… Я просто радію, що нарешті потеплішало, і серце якось так відкривається більш сприятливо", — поділилася акторка.

Крім теми стосунків, артистка розповіла і про свій головний життєвий пріоритет на цей момент. Вона зосереджена на тому, щоб придбати власне житло.

Відео дня

Хижняк зазначила, що нинішня квартира, в якій вона мешкає, цілком комфортна, хоча й без модного "інстаграмного" ремонту. Втім, це її зовсім не турбує, адже вона поступово рухається до мети — мати власну оселю.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Обличчя Антоніни Хижняк з'явилося в офіційному ролику Білого дому, присвяченому скасуванню податків на понаднормову роботу. Дехто припускав, що це генерація ШІ, але ролик виявився не фейковим.

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" показала сина, який підріс.

Крім того, акторка Олена Кравець вперше прокоментувала зміни у стосунках із чоловіком після того, як він долучився до війська.