Стиль життя

Відома українська акторка, яку публікував Білий дім, заявила про новий роман: "Я закохана"

хижняк стосунки
Акторка Антоніна Хижняк і блогер Ніколас Карма | Фото: Instagram

Українська акторка Антоніна Хижняк натякнула, що після болісного розриву два роки тому її серце знову не самотнє. Зірка зізналася, що нині переживає період закоханості й водночас активно працює над однією з головних життєвих цілей.

Акторка Антоніна Хижняк, відома за серіалом "Спіймати Кайдаша" та фільмом "Коли ти вийдеш заміж?", уперше відверто заговорила про особисте життя після розставання з актором Олександром Боднаром у 2023 році. Про нові почуття вона розповіла під час розмови з блогером Ніколасом Кармою.

За словами Хижняк, вона не робить гучних заяв, однак не приховує, що зараз відчуває теплі емоції.

"Ну, можна сказати, що я закохана… Я просто радію, що нарешті потеплішало, і серце якось так відкривається більш сприятливо", — поділилася акторка.

Крім теми стосунків, артистка розповіла і про свій головний життєвий пріоритет на цей момент. Вона зосереджена на тому, щоб придбати власне житло.

Відео дня

Хижняк зазначила, що нинішня квартира, в якій вона мешкає, цілком комфортна, хоча й без модного "інстаграмного" ремонту. Втім, це її зовсім не турбує, адже вона поступово рухається до мети — мати власну оселю.

