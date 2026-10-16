Антоніна Хижняк – нова "Холостячка": що відомо про особисте акторки (фото)
Українська акторка Антоніна Хижняк стала головною героїнею романтичного шоу "Холостячка". Артистка відома багатьма ролями у кіно, а особливого успіху вона здобула після зйомок у серіалі "Спіймати Кайдаша".
Акторка розлучена і має сина. Тому кінозірка вирішила спробувати знайти щастя на романтичному проєкті. Що відомо про особисте життя нової "Холостячки" — читайте далі у матеріалі Фокусу.
Кар’єра Хижняк
Антоніна народила у місті Українка Київської області. Вона навчалась у дитячій школі мистецтв і займалася в цирковій студії "Юність".
Згодом Хижняк закінчила музичну школу за спеціальністю академічний та естрадний вокал, а також Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.
Після цього акторка почала активно зніматись у різних кінострічках. Найвідоміші її фільми: "Спіймати Кайдаша", "Слід", "Слов’яни", "Коли ти вийдеш заміж?", "Кохання з закритими очима" та інші.
Крім цього, Хижняк брала участь у зйомках багатьох кліпів: у гурті "Фіолет" "Дівчисько" та "Уяви собі", а також Mari Cheba "Тягне".
Особисте життя Хижняк
Антоніна була заміжня за Андрієм Якушевим. Після трьох років стосунків пара одружилася. Згодом у них народився син Максим.
Однак Хижняк та Якушев розлучились. За словами акторки, вона намагалася створювати образ ідеальної дружини, і через це втратила власне "я".
Попри розрив шлюбу, Анатоніна та Андрій залишаються у гарних стосунках та підтримують спілкування заради сина.
Після 2020 року зірка почала зустрічатись із актором Олександром Боднарем. У 2023-му поширились чутки про можливе весілля пари.
Однак згодом вони заявили про розірвання стосунків. Антоніна зізнавалась, що у них з Олександром різні темпи життя.
Як зараз живе Хижняк
Після початку повномасштабного вторгнення акторка активно допомагає військовим. Вона бере участь у благодійних тренуваннях та займається волонтерством.
До речі, Хижняк ніколи не їздила до Росії та не знімалась у їхніх фільмах. Вона виступає за українською мову та культуру нашої держави.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Українська акторка Антоніна Хижняк натякнула, що після болісного розриву два роки тому її серце знову не самотнє.
- Також акторка ділилася з підписниками кадрами з відпочинку на узбережжі Чорного моря. Зірка демонструвала струнку та підтягнуту фігуру в рожевому купальнику.
Крім того, Білий дім опублікував відео з жінкою, яка схожа на українську акторку, зірку серіалу "Спіймати Кайдаша" Антоніну Хижняк. Ймовірно, вони використали ШІ.