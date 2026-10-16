Антоніна Хижняк – нова "Холостячка": що відомо про особисте акторки (фото)

Українська акторка Антоніна Хижняк стала головною героїнею романтичного шоу "Холостячка". Артистка відома багатьма ролями у кіно, а особливого успіху вона здобула після зйомок у серіалі "Спіймати Кайдаша".

Акторка розлучена і має сина. Тому кінозірка вирішила спробувати знайти щастя на романтичному проєкті. Що відомо про особисте життя нової "Холостячки" — читайте далі у матеріалі Фокусу.

Кар’єра Хижняк

Антоніна народила у місті Українка Київської області. Вона навчалась у дитячій школі мистецтв і займалася в цирковій студії "Юність".

Згодом Хижняк закінчила музичну школу за спеціальністю академічний та естрадний вокал, а також Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Після цього акторка почала активно зніматись у різних кінострічках. Найвідоміші її фільми: "Спіймати Кайдаша", "Слід", "Слов’яни", "Коли ти вийдеш заміж?", "Кохання з закритими очима" та інші.

Видео дня

Крім цього, Хижняк брала участь у зйомках багатьох кліпів: у гурті "Фіолет" "Дівчисько" та "Уяви собі", а також Mari Cheba "Тягне".

Антоніна Хижняк на зйомках з колегою Фото: СТБ Антоніна Хижняк на зйомках з колегою Фото: Скрін відео

Особисте життя Хижняк

Антоніна була заміжня за Андрієм Якушевим. Після трьох років стосунків пара одружилася. Згодом у них народився син Максим.

Однак Хижняк та Якушев розлучились. За словами акторки, вона намагалася створювати образ ідеальної дружини, і через це втратила власне "я".

Попри розрив шлюбу, Анатоніна та Андрій залишаються у гарних стосунках та підтримують спілкування заради сина.

Антоніна Хижняк з сином Максимом Фото: Instagram Антоніна Хижняк з сином Максимом Фото: Instagram

Після 2020 року зірка почала зустрічатись із актором Олександром Боднарем. У 2023-му поширились чутки про можливе весілля пари.

Однак згодом вони заявили про розірвання стосунків. Антоніна зізнавалась, що у них з Олександром різні темпи життя.

Антоніна Хижняк з Олександром Боднарем Фото: Instagram Антоніна Хижняк з Олександром Боднарем Фото: Instagram

Як зараз живе Хижняк

Після початку повномасштабного вторгнення акторка активно допомагає військовим. Вона бере участь у благодійних тренуваннях та займається волонтерством.

До речі, Хижняк ніколи не їздила до Росії та не знімалась у їхніх фільмах. Вона виступає за українською мову та культуру нашої держави.

Як зараз виглядає Антоніна Хижняк Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська акторка Антоніна Хижняк натякнула, що після болісного розриву два роки тому її серце знову не самотнє.

Також акторка ділилася з підписниками кадрами з відпочинку на узбережжі Чорного моря. Зірка демонструвала струнку та підтягнуту фігуру в рожевому купальнику.

Крім того, Білий дім опублікував відео з жінкою, яка схожа на українську акторку, зірку серіалу "Спіймати Кайдаша" Антоніну Хижняк. Ймовірно, вони використали ШІ.