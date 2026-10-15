Шоу "Холостячка" повертається: названо ім'я героїні нового сезону

Новою героїнею наступного сезону шоу "Холостячка", прем’єра якого запланована на 2027 рік, стане зірка "Спіймати Кайдаша" Антоніна Хижняк.

Популярна українська акторка офіційно стала головною героїнею нового сезону романтичного реаліті-шоу. Про це повідомили творці проєкту на сторінці телеканалу СТБ в Instagram.

Антоніна Хижняк стала новою холостячкою

У повідомленні йдеться, що неймовірна харизма, щирість та сильний характер акторки встигли підкорити всю країну.

"Одна з найяскравіших українських акторок і втілення справжнього українського характеру. Її Мотрю зі "Спіймати Кайдаша" глядачі розібрали на цитати. Гостра на слівце, щедра на сміх і ніжна з тими, кого справді любить. Вона точно знає, чого хоче, і не готова погоджуватися на менше у найважливішому коханні", — йдеться у повідомленні.

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Сама акторка зізнається, що головним сенсом і найбільшою любов'ю у житті є її син, але зараз зірка готова зробити крок назустріч новим стосункам. Зірка збирається залишатися абсолютно чесною перед камерами — без фальшивих емоцій, штучних образів чи спроб підіграти чиємусь его.

В акторки вже є досвід серйозних стосунків. Раніше вона перебувала у шлюбі з актором Андрієм Якушевим. У 2017 році пари народився син Максим. Але наприкінці 2019 року пара ухвалила рішення розлучитися. Попри це вони зберегли дружнє спілкування.

Потім новий етапом у житті зірки стали стосунки з актором Олександром Боднарем. Пара була разом близько трьох з половиною років, але восени 2023 року вони розійщлися через ініціативу самої акторки, адже мали різні погляди на майбутнє.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українська акторка Катерина Кузнєцова могла стати героїнею романтичного реаліті-шоу "Холостячка", але не прийняла пропозицію телеканалу СТБ.

Український комік, колишній сценарист "Кварталу 95" і переможець шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт, який під час повномасштабної війни виїхав за кордон, отримав американську грін-карту.

Фіналіст романтичного реаліті-шоу "Холостячка-2" зі Златою Огнєвіч Дмитро Шевченко мобілізувався до українського війська.