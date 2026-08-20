Відома акторка відмовилася йти на "Холостячку": що вона сказала творцям шоу

Українська акторка Катерина Кузнєцова могла стати героїнею романтичного реаліті-шоу "Холостячка", але не прийняла пропозицію телеканалу СТБ.

Зірка екрану після розставання з росіянином відмовилася від участі. В інтерв’ю "Наодинці з Гламуром" Кузнєцова зізналася, що такий формат просто не підходить їй.

Кузнєцова могла стати "Холостячкою"

"Мені пропонували. Я, звісно, відмовилася. Дивлячись на мене, здається, зрозуміло, що я людина вільних поглядів. Я би інколи не дозволила людям копирсатися у моєму особистому житті, навіть у його минулому. Я дуже поважаю своїх колишніх чоловіків. Тому викривляти чи висвітлювати їх у неправильних сенсах я б не дозволила. Ну і жити за сценарієм — це взагалі не моя історія", — каже жінка.

Натомість Катерина запропонувала творцям проєкту змінити саму концепцію і взяти "жінку з народу".

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"Звісно, хтось скаже, що не буде переглядів. Не згодна. Бо коли ти публічна особа, то прилітає: "У тебе є кошти, ти багато чого можеш дозволити і не може бути проблем зі стосунками"", — сказала акторка.

Катерина Кузнєцова Фото: instagram.com/katykino

Кузнєцова запропонувала, щоб серед чоловіків, які будуть боротися за серце холостячки, були, наприклад, ветерани, військові, парамедики, працівники ДСНС.

"Коли це жінка, яка, можливо, виховує дитину одна, бо чоловік загинув на фронті, чи інша історія. Це може бути дуже доречно, і хтось би бачив у цій історії себе", — додала Катерина.

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Катерина Кузнєцова зізналася, як змінилися її гонорари після відмови зніматися в РФ.

Акторка зізналася, чому закінчилися її тривалі стосунки з російським бізнесменом Максимом Апліним.

Крім того, колишній сценарист "Кварталу 95" і переможець шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт, який під час повномасштабної війни виїхав за кордон, отримав американську грін-карту.