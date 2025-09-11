Акторка Кузнєцова розкрила справжню причину розставання з росіянином (фото)

38-річна українська акторка Катерина Кузнєцова зізналася, чому закінчилися її тривалі стосунки з російським бізнесменом Максимом Апліним. Зірка наголосила, що обставини зіграли проти них.

В інтерв’ю Марічці Падалко Катерина розкрила, що причиною стала відстань, яка виявилася сильнішою за почуття. Акторка жила між Києвом і Барселоною, а її екснаречений — між Тенерифе та Шрі-Ланкою.

Кузнєцова розійшлася з нареченим

Спочатку розлука тривала два-три місяці, а згодом і пів року.

"Це не є нормальним, і ми просто втомилися шукати вихід із ситуації", — зізналася Кузнєцова.

Катерина Кузнєцова з колишнім нареченим Фото: katykino\Instagram

Зірка наголосила, що розставання не супроводжувалося скандалами: "Дуже важко розходитися, коли немає бруду, коли немає третьої особи. Просто обставини так склалися: у мене робота, яка розписана на пів року вперед, у нього — своя відповідальність".

А переїзд до Барселони став для акторки новим етапом і допоміг пережити важкий період.

Катерина Кузнєцова з колишнім нареченим Фото: katykino\Instagram

До початку повномасштабної війни Кузнєцова активно знімалася в російських проєктах: вона широко відома за роллю офіціантки Саші у серіалі "Кухня". Втім, після початку повномасштабної війни акторка вирішила розірвати зв’язки з Росією та зайняла проукраїнську позицію.

