Акторка Кузнєцова розкрила справжню причину розставання з росіянином (фото)
38-річна українська акторка Катерина Кузнєцова зізналася, чому закінчилися її тривалі стосунки з російським бізнесменом Максимом Апліним. Зірка наголосила, що обставини зіграли проти них.
В інтерв’ю Марічці Падалко Катерина розкрила, що причиною стала відстань, яка виявилася сильнішою за почуття. Акторка жила між Києвом і Барселоною, а її екснаречений — між Тенерифе та Шрі-Ланкою.
Кузнєцова розійшлася з нареченим
Спочатку розлука тривала два-три місяці, а згодом і пів року.
"Це не є нормальним, і ми просто втомилися шукати вихід із ситуації", — зізналася Кузнєцова.
Зірка наголосила, що розставання не супроводжувалося скандалами: "Дуже важко розходитися, коли немає бруду, коли немає третьої особи. Просто обставини так склалися: у мене робота, яка розписана на пів року вперед, у нього — своя відповідальність".
А переїзд до Барселони став для акторки новим етапом і допоміг пережити важкий період.
До початку повномасштабної війни Кузнєцова активно знімалася в російських проєктах: вона широко відома за роллю офіціантки Саші у серіалі "Кухня". Втім, після початку повномасштабної війни акторка вирішила розірвати зв’язки з Росією та зайняла проукраїнську позицію.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Катерина Кузнєцова опублікувала фото, зроблені на Канарських островах в Іспанії.
- У травні уламок російської повітряної цілі влучив у будинок навпроти квартири, де акторка перебувала разом з батьками.
Крім того, Ірина Білик публічно заговорила про кохання, чим спровокувала активне обговорення в мережі.