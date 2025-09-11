Актриса Кузнецова раскрыла истинную причину расставания с россиянином (фото)

38-летняя украинская актриса Екатерина Кузнецова призналась, почему закончились ее длительные отношения с российским бизнесменом Максимом Аплиным. Звезда отметила, что обстоятельства сыграли против них.

Related video

В интервью Маричке Падалко Екатерина раскрыла, что причиной стало расстояние, которое оказалось сильнее чувств. Актриса жила между Киевом и Барселоной, а ее экс-жених — между Тенерифе и Шри-Ланкой.

Кузнецова разошлась с женихом

Сначала разлука длилась два-три месяца, а затем и полгода.

"Это не является нормальным, и мы просто устали искать выход из ситуации", — призналась Кузнецова.

Екатерина Кузнецова с бывшим женихом Фото: katykino\Instagram

Звезда подчеркнула, что расставание не сопровождалось скандалами: "Очень трудно расходиться, когда нет грязи, когда нет третьего лица. Просто обстоятельства так сложились: у меня работа, которая расписана на полгода вперед, у него — своя ответственность".

А переезд в Барселону стал для актрисы новым этапом и помог пережить трудный период.

Екатерина Кузнецова с бывшим женихом Фото: katykino\Instagram

До начала полномасштабной войны Кузнецова активно снималась в российских проектах: она широко известна по роли официантки Саши в сериале "Кухня". Впрочем, после начала полномасштабной войны актриса решила разорвать связи с Россией и заняла проукраинскую позицию.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Екатерина Кузнецова опубликовала фото, сделанные на Канарских островах в Испании.

В мае обломок российской воздушной цели попал в дом напротив квартиры, где актриса находилась вместе с родителями.

Кроме того, Ирина Билык публично заговорила о любви, чем спровоцировала активное обсуждение в сети.