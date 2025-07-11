Украинская актриса Кузнецова, снимавшаяся у россиян, похвасталась фото на Канарских островах

Екатерина Кузнецова, которая много лет работала в российских проектах, в частности в популярном сериале "Кухня", опубликовала новые фото, сделанные на Канарских островах в Испании.

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37-летняя звезда экрана в элегантном платье позировала на фоне зелени и живописных гор. Серию кадров она опубликовала в Instagram.

Несмотря на украинское происхождение, Кузнецова долгое время ассоциировалась преимущественно с российским кинематографом. Однако после начала большой войны актриса уехала из Москвы.

В свое время причиной переезда в РФ Екатерина называла несправедливое отношение к украинским актерам на отечественном телевидении. Сначала она планировала лишь навестить своего тогдашнего парня, российского актера Евгения Пронина, но осталась там на 13 лет.

Екатерина Кузнецова на Канарах Фото: Instagram

"Я актриса и хочу сниматься в хороших полнометражных фильмах, не только в сериалах. Играть большие роли, а не второстепенных персонажей. Но приходишь на пробы и узнаешь, что все главные роли отданы москвичам", — объясняла свой выбор звезда.

Возвращение в Украину

Когда началась большая война, Екатерина была в отпуске за границей. Она приняла решение не возвращаться в Россию, продала почти все свое имущество и отказывалась от гражданства РФ, что стало одной из причин распада ее первого брака с Евгением Прониным.

Екатерина Кузнецова позировала на фоне природы Фото: Instagram Екатерина Кузнецова позировала на фоне природы Фото: Instagram

Жизнь в Испании

С 2017 года Екатерина помолвлена с российским бизнесменом Максимом Аплиным, который имеет проукраинскую позицию. Пара проживает в Испании на острове Тенерифе.

Максим хочет получить украинское гражданство и жить в Киеве, однако это пока почти невозможно. Сама Екатерина живет между Испанией и Украиной, снимаясь в украинских фильмах и сериалах.

Екатерина Кузнецова живет на две страны Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В ночь на 25 мая осколок российской воздушной цели попал в дом напротив квартиры, где Екатерина Кузнецова находилась вместе с родителями.

Дом украинской актрисы Ольги Сумской оказался в эпицентре российского обстрела столицы 10 июля. Звезда экрана назвала эту ночь "самой страшной".

Кроме того, ранее 56-летняя Дженнифер Энистон поразила своей фигурой в черном боди с глубоким вырезом.