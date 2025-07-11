Українська акторка Кузнєцова, яка знімалась у росіян, похизувалась фото на Канарських островах

Катерина Кузнєцова, яка багато років працювала в російських проєктах, зокрема у популярному серіалі "Кухня", опублікувала нові фото, зроблені на Канарських островах в Іспанії.

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37-річна зірка екрану в елегантній сукні позувала на тлі зелені та мальовничих гір. Серію кадрів вона опублікувала в Instagram.

Попри українське походження, Кузнєцова довгий час асоціювалася переважно з російським кінематографом. Однак після початку великої війни акторка виїхала з Москви.

Свого часу причиною переїзду до РФ Катерина називала несправедливе ставлення до українських акторів на вітчизняному телебаченні. Спочатку вона планувала лише відвідати свого тодішнього хлопця, російського актора Євгенія Проніна, але залишилася там на 13 років.

Катерина Кузнєцова на Канарах Фото: Instagram

"Я актриса і хочу зніматися в хороших повнометражних фільмах, не тільки в серіалах. Грати великі ролі, а не другорядних персонажів. Але приходиш на проби і дізнаєшся, що всі головні ролі віддані москвичам", — пояснювала свій вибір зірка.

Повернення до України

Коли почалася велика війна, Катерина була у відпустці за кордоном. Вона прийняла рішення не повертатися в Росію, продала майже все своє майно й відмовлялася від громадянства РФ, що стало однією з причин розпаду її першого шлюбу з Євгенієм Проніним.

Катерина Кузнєцова позувала на тлі природи Фото: Instagram Катерина Кузнєцова позувала на тлі природи Фото: Instagram

Життя в Іспанії

З 2017 року Катерина заручена з російським бізнесменом Максимом Апліним, який має проукраїнську позицію. Пара проживає в Іспанії на острові Тенерифе.

Максим хотів би отримати українське громадянство і жити в Києві, проте це наразі майже неможливо. Сама Катерина живе між Іспанією та Україною, знімаючись в українських фільмах і серіалах.

Катерина Кузнєцова живе на дві країни Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У ніч на 25 травня уламок російської повітряної цілі влучив у будинок навпроти квартири, де Катерина Кузнєцова перебувала разом з батьками.

Будинок української акторки Ольги Сумської опинився в епіцентрі російського обстрілу столиці 10 липня. Зірка екрану назвала цю ніч "найстрашнішою".

Крім того, раніше 56-річна Дженніфер Еністон вразила своєю фігурою в чорному боді з глибоким вирізом.