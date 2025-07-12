"Переїжджаю до Барселони": акторка Кузнєцова оголосила про розставання з росіянином (фото)
Українка Катерина Кузнєцова, яка полишила кар’єру у РФ через повномасштабну війну, понад 8 років була у стосунках з російським бізнесменом Максимом Апліним. Однак пара — більше не разом, і акторка «йде в новий етап свого життя».
"Ми з Максом більше не разом. Було класно. Зі словами великої вдячності й звісно з повагою йду в новий етап свого життя. В етап нових зустрічей із собою і світом. Не знаю, що готує мені Всесвіт, але вже відчуваю, що це буде цікаво", — написала сама Кузнєцова в Instagram 11 липня.
Вона повідомила, що також переїжджає у Барселону, однак не на постійне місце проживання. Акторка поділилась, що їй важливо мати місце, куди б вона могла "їздити й відновлюватися". Паралельно вона продовжуватиме проживати у рідному Києві.
"Але про Тенерифе ще буде багато дописів і слів…. Особливий острів для мене", — додала Кузнєцова.
12 липня акторка святкує 38-річчя. Вона висловила вдячність у цей день батькам, "своїй хризантемі" (йдеться про бабусю), усьому оточенню, захисникам і захисницям України, а також рятувальникам.
Кузнєцова зазначила, що її девіз по життю — "бути вдячною і вміти прощати". Охочих її привітати українка закликала долучитись до збору на допомогу дітям, хворим на рак.
Катерина Кузнєцова: кар'єра і особисте життя
До початку повномасштабної війни Кузнєцова активно знімалася у російських проєктах, зокрема вона відома за роллю офіціантки Саші у серіалі "Кухня". Однак після початку повномасштабної війни вона вирішила розірвати зв’язки з Росією та зайняла проукраїнську позицію.
Останні роки акторка живе на дві країни — Іспанію та Україною. Вона знімається для українського кіно, зокрема виконала ролі у новорічному фільмі "Потяг у 31 грудня" та серіалі про ДСНС "Кохання та полум’я". Кузнєцова була заручена з росіянином Максимом Апліним, який також підтримав Україну. Пара проживала разом на острові Тенерифе.
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