"Переезжаю в Барселону": актриса Кузнецова объявила о расставании с россиянином (фото)
Украинка Екатерина Кузнецова, которая оставила карьеру в РФ из-за полномасштабной войны, более 8 лет была в отношениях с российским бизнесменом Максимом Аплиным. Однако пара — больше не вместе, и актриса "идет в новый этап своей жизни".
"Мы с Максом больше не вместе. Было классно. Со словами большой благодарности и конечно с уважением иду в новый этап своей жизни. В этап новых встреч с собой и миром. Не знаю, что готовит мне Вселенная, но уже чувствую, что это будет интересно", — написала сама Кузнецова в Instagram 11 июля.
Она сообщила, что также переезжает в Барселону, однако не на постоянное место жительства. Актриса поделилась, что ей важно иметь место, куда бы она могла "ездить и восстанавливаться". Параллельно она будет продолжать проживать в родном Киеве.
"Но о Тенерифе еще будет много сообщений и слов.... Особенный остров для меня", — добавила Кузнецова.
12 июля актриса празднует 38-летие. Она выразила благодарность в этот день родителям, "своей хризантеме" (речь идет о бабушке), всему окружению, защитникам и защитницам Украины, а также спасателям.
Кузнецова отметила, что ее девиз по жизни — "быть благодарной и уметь прощать". Желающих ее поздравить украинка призвала присоединиться к сбору на помощь детям, больным раком.
Екатерина Кузнецова: карьера и личная жизнь
До начала полномасштабной войны Кузнецова активно снималась в российских проектах, в частности она известна по роли официантки Саши в сериале "Кухня". Однако после начала полномасштабной войны она решила разорвать связи с Россией и заняла проукраинскую позицию.
Последние годы актриса живет на две страны — Испанию и Украину. Она снимается для украинского кино, в частности исполнила роли в новогоднем фильме "Поезд в 31 декабря" и сериале о ГСЧС "Любовь и пламя". Кузнецова была помолвлена с россиянином Максимом Аплиным, который также поддержал Украину. Пара проживала вместе на острове Тенерифе.
Напомним, украинская певица Надя Дорофеева рассказала, что в результате обстрела Киева 10 июля была полностью разрушена студия, где она недавно снимала с Алексеем Завгородним клип на песню "Смак-печаль". Студия прекратила существование, но команда призвала донатить Силам обороны.
11 июля украинская певица Тина Кароль опубликовала шуточное видео с Юрием Горбуновым. Она заявила, что "поймала" шоумена и "забирает" его у телеведущей Кати Осадчей.