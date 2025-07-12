"Переезжаю в Барселону": актриса Кузнецова объявила о расставании с россиянином (фото)

Украинка Екатерина Кузнецова, которая оставила карьеру в РФ из-за полномасштабной войны, более 8 лет была в отношениях с российским бизнесменом Максимом Аплиным. Однако пара — больше не вместе, и актриса "идет в новый этап своей жизни".

Related video

"Мы с Максом больше не вместе. Было классно. Со словами большой благодарности и конечно с уважением иду в новый этап своей жизни. В этап новых встреч с собой и миром. Не знаю, что готовит мне Вселенная, но уже чувствую, что это будет интересно", — написала сама Кузнецова в Instagram 11 июля.

Фото Кузнецовой с бывшим бойфрендом Фото: instagram.com/katykino

Она сообщила, что также переезжает в Барселону, однако не на постоянное место жительства. Актриса поделилась, что ей важно иметь место, куда бы она могла "ездить и восстанавливаться". Параллельно она будет продолжать проживать в родном Киеве.

"Но о Тенерифе еще будет много сообщений и слов.... Особенный остров для меня", — добавила Кузнецова.

12 июля актриса празднует 38-летие. Она выразила благодарность в этот день родителям, "своей хризантеме" (речь идет о бабушке), всему окружению, защитникам и защитницам Украины, а также спасателям.

Кузнецова отметила, что ее девиз по жизни — "быть благодарной и уметь прощать". Желающих ее поздравить украинка призвала присоединиться к сбору на помощь детям, больным раком.

В День рождения Екатерина Кузнецова поделилась откровенным фото

Екатерина Кузнецова: карьера и личная жизнь

До начала полномасштабной войны Кузнецова активно снималась в российских проектах, в частности она известна по роли официантки Саши в сериале "Кухня". Однако после начала полномасштабной войны она решила разорвать связи с Россией и заняла проукраинскую позицию.

Последние годы актриса живет на две страны — Испанию и Украину. Она снимается для украинского кино, в частности исполнила роли в новогоднем фильме "Поезд в 31 декабря" и сериале о ГСЧС "Любовь и пламя". Кузнецова была помолвлена с россиянином Максимом Аплиным, который также поддержал Украину. Пара проживала вместе на острове Тенерифе.

Совместное фото пары Фото: instagram.com/katykino

Напомним, украинская певица Надя Дорофеева рассказала, что в результате обстрела Киева 10 июля была полностью разрушена студия, где она недавно снимала с Алексеем Завгородним клип на песню "Смак-печаль". Студия прекратила существование, но команда призвала донатить Силам обороны.

11 июля украинская певица Тина Кароль опубликовала шуточное видео с Юрием Горбуновым. Она заявила, что "поймала" шоумена и "забирает" его у телеведущей Кати Осадчей.