"Дуже-дуже": Кузнєцова зізналася, як змінилися її заробітки після відмови зніматися в РФ

Українська акторка Катерина Кузнєцова зізналася, як змінилися її гонорари після відмови зніматися в РФ. За словами зірки, початківцям варто завжди завищувати свої очікування оплати.

Related video

В інтервʼю Марічці Падалко акторка розповіла, що отримує конкретну суму за знімальний день, а не за цілий фільм чи серіал.

Гонорари акторів

"За знімальний день насправді. Голлівудські актори мають гонорар (за фільм, — Ред.). У мене принаймні так, що за один знімальний день. Тобто ви домовляєтесь за один знімальний день і далі ви йдете", — зазначила Кузнєцова.

Ведуча також запитала, наскільки дешевше коштує знімальний день в Україні, ніж в Росії.

"Дуже. Дуже-дуже. Ну, з математикою в мене погано. У два рази десь, я думаю", — зізналася акторка, яка тривалий час працювала в РФ.

Катерина Кузнєцова Фото: instagram.com/katykino

Крім того, Падалко поцікавилася, скільки коштує знімальний день актора-початківця.

"Просто я не знаю цих розцінок. Я вважаю, що треба завищувати, тому що я на стороні акторів, бо всім здається, що акторська професія це дуже легка професія. Прийдіть подивіться, в яких умовах нам доводиться працювати. І холодно, і не холодно і таке інше. Я би починала як початківець з чотирьох тисяч гривень. Десь зі ста доларів. Людина з освітою. Я б так робила", — відповіла Катерина.

Катерина Кузнєцова Фото: katykino\Instagram

За словами акторки, знімальний день триває 12 годин, попри те, що в Європі здебільшого це 8. Ба більше, в Україні може бути перепрацювання, за словами Катерини. Крім того, для європейців кіно — це хобі. Вони збираються додому ще за пів години до закінчення робочого дня.

Після переїзду з РФ акторка живе на дві країни — Іспанію та Україну. Вона знімається для українського кіно, зокрема виконала ролі у новорічному фільмі "Потяг у 31 грудня" та серіалі про ДСНС "Кохання та полум’я".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Кузнєцова зізналася, чому закінчилися її тривалі стосунки з російським бізнесменом Максимом Апліним.

Потап розповів про вартість своїх шоу, а також озвучив ціни на приватні виступи колег.

Крім того, російський ведучий Дмитро Кисельов 6 років працював на українському телеканалі та отримував високі гонорари.