"Очень-очень": Кузнецова призналась, как изменились ее заработки после отказа сниматься в РФ

Украинская актриса Екатерина Кузнецова призналась, как изменились ее гонорары после отказа сниматься в РФ. По словам звезды, начинающим стоит всегда завышать свои ожидания оплаты.

В интервью Маричке Падалко актриса рассказала, что получает конкретную сумму за съемочный день, а не за целый фильм или сериал.

Гонорары актеров

"За съемочный день на самом деле. Голливудские актеры имеют гонорар (за фильм, — Ред.). У меня по крайней мере так, что за один съемочный день. То есть вы договариваетесь за один съемочный день и дальше вы идете", — отметила Кузнецова.

Ведущая также спросила, насколько дешевле стоит съемочный день в Украине, чем в России.

"Очень. Очень-очень. Ну, с математикой у меня плохо. В два раза где-то, я думаю", — призналась актриса, которая долгое время работала в РФ.

Екатерина Кузнецова Фото: instagram.com/katykino

Кроме того, Падалко поинтересовалась, сколько стоит съемочный день начинающего актера.

"Просто я не знаю этих расценок. Я считаю, что надо завышать, потому что я на стороне актеров, потому что всем кажется, что актерская профессия это очень легкая профессия. Придите посмотрите, в каких условиях нам приходится работать. И холодно, и не холодно и так далее. Я бы начинала как начинающий с четырех тысяч гривен. Где-то со ста долларов. Человек с образованием. Я бы так делала", — ответила Екатерина.

Екатерина Кузнецова Фото: katykino\Instagram

По словам актрисы, съемочный день длится 12 часов, несмотря на то, что в Европе в основном это 8. Более того, в Украине может быть переработка, по словам Екатерины. Кроме того, для европейцев кино — это хобби. Они собираются домой еще за полчаса до окончания рабочего дня.

После переезда из РФ актриса живет на две страны — Испанию и Украину. Она снимается для украинского кино, в частности исполнила роли в новогоднем фильме "Поезд в 31 декабря" и сериале о ГСЧС "Любовь и пламя".

