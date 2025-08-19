"Была конюшня в Конча-Заспе": Луценко раскрыл, как ведущий из РФ Киселев получал гонорары в Украине

Российский ведущий Дмитрий Киселев, распространяющий кремлевскую пропаганду на телевидении страны-агрессора, 6 лет работал на украинском телеканале. Ведущий "Миколиної погоди" Николай Луценко вспомнил, что тогда россиянин получал высокие гонорары и "прекрасно" высказывался об Украине.

Телеведущий рассказал в интервью "Суспільному", что был знаком с Дмитрием Киселевым лично. По словам Николая Луценко, тогда российский пропагандист был совсем другим и "очень хорошо себя чувствовал в Киеве".

Николай Луценко рассказал о работе на одном канале с российским пропагандистом Дмитрием Киселевым. На видео с 12:00.

"Очень хорошие гонорары получал. У него конюшня была в Конча-Заспе, на секундочку. Я помню, когда он молоденький был, при Советском Союзе, он всегда эту "витрину" западную очень подавал классно. Он рассказывал о Финляндии, как там классно, какие они умные. Вы же не помните. Он сейчас поменялся — не то слово", — поделился Луценко.

Он добавил, что в то время к Киселеву, который был ведущим программ и руководителем отдела новостей, хорошо относились украинцы, и он сам "прекрасно" высказывался об Украине.

"К нему хорошо относились. Не было такого, что он, варяг, к нам приехал. Эта наша толерантность — может, и не надо этого делать, надо уважать себя. Это не только у нас на телеканале, это кино такое было, шоубизнес. Как только приезжали оттуда — мы падали перед ними на колени, в кино они вообще наглые такие были", — вспомнил Николай Луценко.

Дмитрий Киселев в Украине: что известно

Дмитрий Киселев работал на украинском телеканале ICTV с 2000 по 2006 годы и вел авторскую еженедельную социально-аналитическую программу.

22 марта 2022 года в то время генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила об объявлении подозрения ведущему из РФ Дмитрию Киселеву за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. 21 мая 2025 года Служба безопасности Украины заочно сообщила Киселеву о дополнительном подозрении по четырем статьям в том, что он популяризирует вооруженную агрессию РФ, призывает к захвату Украины и оправдывает военные преступления оккупантов.

Российский ведущий Дмитрий Киселев входит в медийный пул президента РФ Владимира Путина и ведет выпуски передачи "Вести недели" на центральном канале Кремля "Россия 1".

