Обвиняли в покушении на убийство: ведущий "Миколиної погоди" признался, что был в тюрьме (видео)

Телеведущий Николай Луценко, известный украинцам по программе "Миколина погода" и крылатой фразе "Пусть проблемы и невзгоды не делают вам в жизни погоды", рассказал, что в молодости был арестован советскими спецслужбами.

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В интервью Алине Доротюк на YouTube Николай Николаевич рассказал, что инцидент случился в 1980 году, во время его учебы в институте. По его словам, он попал "под раздачу" комитета государственной безопасности СССР вместе с однокурсником, будущим актером Виктором Андриенко.

Николай Луценко рассказал, как во времена Советского Союза сидел в тюрьме. На видео с 1:29:20.

"У нас тогда был последний год института, и Витя немножко подрабатывал каскадером на студии. Мы забрали его зарплату, уходим. А тогда же джинсы, коттон настоящий — это было так круто, что никакие "лексусы", никакие "луи виттоны" и близко не стояли", — рассказал Луценко.

Товарищи гуляли по Киеву и встретили румын. Иностранцы спросили дорогу к гостинице "Русь", а потом предложили купить джинсы. Андриенко, который только что получил зарплату, согласился, и однокурсники двинулись вместе с румынами в сторону гостиницы, но остались ждать возле гастронома.

Ведущий "Миколиної погоди" Луценко рассказал, как его задержал КГБ

Когда уже стало вечереть, румыны действительно принесли джинсы, студенты расплатились и собирались уходить — как вдруг к ним подошли сотрудники КГБ, расспросили о румынах и начали интересоваться, не предлагали ли им антисоветскую литературу.

Луценко и Андриенко повели в отель, чтобы якобы написать "объяснения", а тем временем КГБисты начали собирать фальшивые показания у работниц отеля.

"Такой мрак был, мракобесие. Вы говорите, сейчас в России — а мы это проходили, у нас это было", — отметил ведущий.

После этого за юношами приехал "воронок" — такие автомобили советские спецслужбы использовали для перевозки задержанных и заключенных — и их повезли в участок.

Там студенты просидели ночь, а утром их доставили в Печерский суд.

Будущий ведущий "Миколиної погоди" провел за решеткой 15 суток

"Нас обвиняли в том, что мы убивали румын, хотя никто их не трогал. Но им надо было что-то придумать. Они придумали, что мы приставали, матами их кричали, выкручивали им руки, и те женщины подписали, хотя мне юрист рассказывал, что не было же иска с той стороны и нас не могли судить", — вспомнил Луценко.

Дело в итоге квалифицировали как "хулиганство" и продержали Луценко и Андриенко за решеткой 15 суток.

Николай Луценко рассказал, как провел 15 суток за решеткой в Советском Союзе Фото: Instagram / ranok_u_velykomu_misti

После этого происшествия за студентов взялась комсомольская организация. Их едва не отчислили из университета, несмотря на то, что они были одними из лучших студентов, исключения требовала партия, юношей публично осуждали на комсомольских собраниях, от них отвернулись и начали позорить даже близкие друзья.

"Все наши друзья, с которыми мы делили кусок хлеба, начали нас "клеймить позором", — рассказал Николай Николаевич.

Николай Луценко стал ведущим программы "Миколина погода" в 1996 году Фото: Скрин видео

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Украинский радио- и телеведущий Денис Жупник 7 мая рассказывал, что попал под обстрел в Киеве во время утренней атаки россиян.