Звинувачували в замаху на вбивство: ведучий "Миколиної погоди" зізнався, що був у вʼязниці (відео)

Телеведучий Микола Луценко, відомий українцям за програмою "Миколина погода" та крилатою фразою "Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди", розповів, що в молодості був заарештований радянськими спецслужбами.

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В інтерв'ю Аліні Доротюк на YouTube Микола Миколайович розповів, що інцидент трапився у 1980 році, під час його навчання в інституті. За його словами, він потрапив "під роздачу" комітету державної безпеки СРСР разом з однокурсником, майбутнім актором Віктором Андрієнком.

Микола Луценко розповів, як за часів Радянського Союзу видів у в'язниці. На відео з 1:29:20.

"У нас тоді був останній рік інституту, і Вітя трошки підробляв каскадером на студії. Ми забрали його зарплату, ідемо. А тоді ж джинси, котон справжній — це було так круто, що ніякі "лєксуси", ніякі "луї віттони" і близько не стояли", — розповів Луценко.

Товариші гуляли Києвом і зустріли румунів. Іноземці запитали дорогу до готелю "Русь", а потім запропонували купити джинси. Андрієнко, який щойно отримав зарплату, погодився, і однокурсники рушили разом із румунами в бік готелю, але залишилися чекати біля гастронома.

Ведучий "Миколиної погоди" Луценко розповів, як його затримав КДБ

Коли вже стало вечоріти, румуни дійсно принесли джинси, студенти розплатилися та збиралися йти геть — аж раптом до них підійшли співробітники КДБ, розпитали про румунів і почали цікавитися, чи не пропонували їм антирадянську літературу.

Луценка й Андрієнка повели до готелю, щоб нібито написати "пояснення", а тим часом КДБісти почали збирати фальшиві свідчення у працівниць готелю.

"Такий мрак був, мракобісся. Ви кажете, зараз в Росії — а ми це проходили, в нас це було", — зазначив ведучий.

Після цього за юнаками приїхав "воронок" — такі автомобілі радянські спецслужби використовували для перевезення затриманих і ув'язнених — і їх повезли у відділок.

Там студенти просиділи ніч, а зранку їх доставили до Печерського суду.

Майбутній ведучий "Миколиної погоди" провів за ґратами 15 діб

"Нас звинувачували в тому, що ми вбивали румунів, хоча ніхто їх не чіпав. Але їм треба було щось придумати. Вони вигадали, що ми чіплялися, матами їх крили, викручували їм руки, і ті жіночки підписали, хоча мені юрист розказував, що не було ж позову з тієї сторони та нас не могли судити", — пригадав Луценко.

Справу врешті кваліфікували як "хуліганство" та протримали Луценка й Андрієнка за ґратами 15 діб.

Микола Луценко розповів, як провів 15 діб за ґратами в Радянському Союзі Фото: Instagram / ranok_u_velykomu_misti

Після цієї пригоди за студентів взялася комсомольська організація. Їх ледь не відрахували з університету, попри те, що вони були одними з найкращих студентів, виключення вимагала партія, юнаків публічно засуджували на комсомольських зборах, від них відвернулися та почали ганьбити навіть близькі друзі.

"Всі наші друзі, з якими ми ділили шматок хліба, почали нас "клеймить позором", — розповів Микола Миколайович.

Микола Луценко став ведучим програми "Миколина погода" у 1996 році Фото: Скрин відео

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