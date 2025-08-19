"Мав конюшню в Конча-Заспі": Луценко розкрив, як ведучий з РФ Кисельов отримував гонорари в Україні

Російський ведучий Дмитро Кисельов, що поширює кремлівську пропаганду на телебаченні країни-агресорки, 6 років працював на українському телеканалі. Ведучий "Миколиної погоди" Микола Луценко пригадав, що тоді росіянин отримував високі гонорари та "прекрасно" висловлювався про Україну.

Телеведучий розповів в інтерв'ю "Суспільному", що був знайомий з Дмитром Кисельовим особисто. За словами Миколи Луценка, тоді російський пропагандист був зовсім іншим і "дуже гарно себе почував у Києві".

Микола Луценко розповів про роботу на одному каналі з російським пропагандистом Дмитром Кисельовим. На відео з 12:00.

"Дуже гарні гонорари отримував. У нього конюшня була в Конча-Заспі, на секундочку. Я пам'ятаю, коли він молоденький був, при Радянському Союзі, він завжди оцю "вітрину" західну дуже подавав класно. Він розказував про Фінляндію, як там класно, які вони розумні. Ви ж не пам'ятаєте. Він зараз помінявся — не те слово", — поділився Луценко.

Він додав, що в той час до Кисельова, який був ведучим програм і керівником відділу новин, гарно ставилися українці, і він сам "прекрасно" висловлювався про Україну.

"До нього гарно ставилися. Не було такого, що він, варяг, до нас приїхав. Оця наша толерантність — може, і не треба цього робити, треба поважати себе. Це не тільки у нас на телеканалі, це кіно таке було, шоубізнес. Як тільки приїжджали звідти — ми падали перед ними на коліна, в кіно вони взагалі наглючі такі були", — пригадав Микола Луценко.

Дмитро Кисельов в Україні: що відомо

Дмитро Кисельов працював на українському телеканалі ICTV з 2000 по 2006 роки та вів авторську щотижневу соціально-аналітичну програму.

22 березня 2022 року на той час генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила про оголошення підозри ведучому із РФ Дмитру Кисельову за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. 21 травня 2025 року Служба безпеки України заочно повідомила Кисельову про додаткову підозру за чотирма статтями в тому, що він популяризує збройну агресію РФ, закликає до захоплення України та виправдовує воєнні злочини окупантів.

Російський ведучий Дмитро Кисельов входить до медійного пулу президента РФ Володимира Путіна та веде випуски передачі "Вісті тижня" на центральному каналі Кремля "Росія 1".

