Известная актриса отказалась идти на "Холостячку": что она сказала создателям шоу

Украинская актриса Екатерина Кузнецова могла бы стать героиней романтического реалити-шоу "Холостячка", но не приняла предложение телеканала СТБ.

Звезда экрана после расставания с россиянином отказалась от участия. В интервью "Наедине с Гламуром" Кузнецова призналась, что такой формат ей просто не подходит.

Кузнецова могла стать "Холостячкой"

"Мне предлагали. Я, конечно, отказалась. Глядя на меня, кажется, понятно, что я человек свободных взглядов. Я бы никогда не позволила людям совать нос в мою личную жизнь, даже в моё прошлое. Я очень уважаю своих бывших мужчин. Поэтому искажать или освещать их в неверном свете я бы не позволила. Ну и жить по сценарию — это вообще не в моем стиле", — говорит женщина.

Вместо этого Екатерина предложила создателям проекта изменить саму концепцию и взять "женщину из народа".

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"Конечно, кто-то скажет, что не будет просмотров. Я не согласна. Ведь когда ты публичная личность, сразу летят комментарии: "У тебя есть деньги, ты можешь себе многое позволить, и у тебя не может быть проблем в отношениях"", — сказала актриса.

Екатерина Кузнецова Фото: instagram.com/katykino

Кузнецова предложила, чтобы среди мужчин, которые будут бороться за сердце холостячки, были, например, ветераны, военные, парамедики, сотрудники ГСЧС.

"Когда речь идет о женщине, которая, возможно, воспитывает ребенка в одиночку, потому что муж погиб на фронте, или о какой-то другой истории. Это может быть очень уместно, и кто-то мог бы увидеть в этой истории себя", — добавила Екатерина.

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