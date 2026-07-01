Победитель "Холостячки" уехал из Украины во время войны: что с ним сейчас (фото)

Украинский комик, бывший сценарист "Квартала 95" и победитель шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт, который во время полномасштабной войны уехал за границу, получил американскую грин-карту.

Шоумен уже даже опубликовал новые документы в своём Instagram. Процесс оформления грин-карты длился около двух лет.

Эллерт получил грин-карту

Бывший бойфренд Ксении Мишиной потратил на все эти разбирательства несколько тысяч долларов.

"Чтобы получить её (грин-карту — Ред.), он сменил нескольких адвокатов, заплатил несколько тысяч долларов, а она просто лежала под всеми остальными папками. И даже не подозревала, что за эти два года ожидания он пропустил несколько свадеб на озере Комо, еще штук пять в Испании, день рождения в Дубае, Барселоне, корпоратив в Мексике, стендап-тур по Европе и, конечно же, День Житомира. Но теперь выездной. Это значит, что Галкину теперь можно не учить украинский язык", — пошутил Александр.

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Александр Эллерт Фото: Instagram

Александр Эллерт Фото: Instagram

Эллерт также рассказал, что получил документ по так называемой "визе талантов". Комик поблагодарил маму, которая сохранила его грамоты и награды. В настоящее время Александр продолжает жить в США, где развивает карьеру стендап-комика.

"Я ни о чём не жалею, иду дальше заниматься любимым делом, но отныне — на английском. Удачи всем и больше грамот", — сказал бывший Мишиной.

Как Эллерт уехал из Украины

Ранее победитель шоу "Холостячка" говорил, что легально выехал из Украины и даже возвращался домой во время войны.

"Я официально покинул Украину в соответствии со всеми нормами законодательства во время военного положения. Кроме того, за время полномасштабного вторжения я дважды возвращался в страну (в июле и декабре 2022 года) и могу сделать это снова. Министерство культуры, "Квартал 95", президент любой страны, доктор Стрэндж, доктор Комаровский, Шлях, Добробат… не имеют никакого отношения к моему пересечению границы", — ответил Эллерт на вопросы подписчиков.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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Украинский актер и главный герой реалити-шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк резко отреагировал на слухи о выезде за границу.

Кроме того, внучка Софии Ротару показала, как отдыхала со своим братом, который сбежал из Украины в 2022 году.