Вероятно, ушел в СЗЧ: известный комик якобы сбежал за границу
Украинская стендаперка Веста Гунченко заявила, что комик Сергей Афонский нелегально выехал за границу, не вернувшись из отпуска.
Гунченко вычислила это из-за того, что Сергей объявил об онлайн-курсе по стендапу. Что интересно, что до этого Сергей служил в рядах Сил обороны. Об этом Веста рассказала в своих соцсетях.
Афонский уехал за границу
По мнению Гунченко, стендап является не просто публичным искусством, а одним из самых политических жанров, в котором позицию автора невозможно скрыть, ведь комик всегда прямо говорит с залом о собственных взглядах.
После этого стендаперка "разобрала" Сергея Афонского. Она говорит, что тот сейчас ведет онлайн-курсы Standup School из Берлина, за которые берет якобы 15 тысяч грн.
Веста утверждает, что ее коллега оказался там после того, как якобы не вернулся из заграничного отпуска к месту службы.
"Идея рассуждений — уйти в СЗЧ из заграничного отпуска после менее чем года службы в ВСУ", — пишет стендаперка.
В частности, Гунченко резко раскритиковала дальнейшую деятельность Афонского за рубежом. По ее словам, Сергей продолжает позиционировать себя как украинский стендап-комик и работать с украинской аудиторией.
Веста выразила возмущение из-за того, что Афонский якобы не чувствует ответственности перед государством, но не отказывается от заработка на согражданах.
"Проблема заключается в нормализации такого поведения. Проблема заключается в том, что покупая курсы стендапа Сергея Афонского, сотрудничая с Сергеем Афонским, просто толеруя факт существования Сергея Афонского в стендап-сообществе, мы нормализуем крысиное антигражданское поведение", — написала Гунченко.
Более того, Веста заявила, что Сергей якобы обиделся на нее за публичное раскрытие этой истории.
Реакция Сергея Афонского
Стендапер заявил, что воспринимает свою позицию как личный выбор и ответственность.
По словам Сергея Афонского, он "честен прежде всего перед собой", а его решения являются частью личного пути, который для него важнее внешних обстоятельств.
Также комик упрекнул Гунченко в личных сообщениях тем, что, по его мнению, она "разгоняет очередную зраду" и таким образом не помогает людям, а скорее "радует свое эго".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинский актер и главный герой реалити-шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк резко отреагировал на слухи о выезде за границу.
- Украинский комик и шоумен Антон Лирник рассказал, почему в начале полномасштабного вторжения был вынужден записать обращение к диктатору России Путину.
Кроме того, внучка Софии Ротару показала, как отдыхала со своим братом, который сбежал из Украины.