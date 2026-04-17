Вероятно, ушел в СЗЧ: известный комик якобы сбежал за границу

Украинская стендаперка Веста Гунченко заявила, что комик Сергей Афонский нелегально выехал за границу, не вернувшись из отпуска.

Гунченко вычислила это из-за того, что Сергей объявил об онлайн-курсе по стендапу. Что интересно, что до этого Сергей служил в рядах Сил обороны. Об этом Веста рассказала в своих соцсетях.

Афонский уехал за границу

По мнению Гунченко, стендап является не просто публичным искусством, а одним из самых политических жанров, в котором позицию автора невозможно скрыть, ведь комик всегда прямо говорит с залом о собственных взглядах.

После этого стендаперка "разобрала" Сергея Афонского. Она говорит, что тот сейчас ведет онлайн-курсы Standup School из Берлина, за которые берет якобы 15 тысяч грн.

Веста утверждает, что ее коллега оказался там после того, как якобы не вернулся из заграничного отпуска к месту службы.

"Идея рассуждений — уйти в СЗЧ из заграничного отпуска после менее чем года службы в ВСУ", — пишет стендаперка.

В частности, Гунченко резко раскритиковала дальнейшую деятельность Афонского за рубежом. По ее словам, Сергей продолжает позиционировать себя как украинский стендап-комик и работать с украинской аудиторией.

Веста выразила возмущение из-за того, что Афонский якобы не чувствует ответственности перед государством, но не отказывается от заработка на согражданах.

"Проблема заключается в нормализации такого поведения. Проблема заключается в том, что покупая курсы стендапа Сергея Афонского, сотрудничая с Сергеем Афонским, просто толеруя факт существования Сергея Афонского в стендап-сообществе, мы нормализуем крысиное антигражданское поведение", — написала Гунченко.

Более того, Веста заявила, что Сергей якобы обиделся на нее за публичное раскрытие этой истории.

Реакция Сергея Афонского

Стендапер заявил, что воспринимает свою позицию как личный выбор и ответственность.

По словам Сергея Афонского, он "честен прежде всего перед собой", а его решения являются частью личного пути, который для него важнее внешних обстоятельств.

Также комик упрекнул Гунченко в личных сообщениях тем, что, по его мнению, она "разгоняет очередную зраду" и таким образом не помогает людям, а скорее "радует свое эго".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинский актер и главный герой реалити-шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк резко отреагировал на слухи о выезде за границу.

Украинский комик и шоумен Антон Лирник рассказал, почему в начале полномасштабного вторжения был вынужден записать обращение к диктатору России Путину.

Кроме того, внучка Софии Ротару показала, как отдыхала со своим братом, который сбежал из Украины.