Ймовірно, пішов у СЗЧ: відомий комік начебто втік за кордон

Українська стендаперка Вєста Гунченко заявила, що комік Сергій Афонський нелегально виїхав за кордон, не повернувшись з відпустки.

Гунченко вичислила це через те, що Сергій оголосив про онлайн-курс зі стендапу. Що цікаво, що до цього Сергій служив у лавах Сил оборони. Про це Вєста розповіла у своїх соцмережах.

Афонський виїхав за кордон

На думку Гунченко, стендап є не просто публічним мистецтвом, а одним із найбільш політичних жанрів, у якому позицію автора неможливо приховати, адже комік завжди прямо говорить із залом про власні погляди.

Після цього стендаперка "розібрала" Сергія Афонського. Вона каже, що той наразі веде онлайн-курси Standup School з Берліна, за які бере начебто 15 тисяч грн.

Вєста стверджує, що її колега опинився там після того, як нібито не повернувся із закордонної відпустки до місця служби.

Відео дня

"Ідея міркувань — піти в СЗЧ з закордонної відпустки після менше ніж року служби в ЗСУ", — пише стендаперка.

Сергій Афонський Фото: Instagram

Зокрема, Гунченко різко розкритикувала подальшу діяльність Афонського за кордоном. За її словами, Сергій продовжує позиціонувати себе як український стендап-комік і працювати з українською аудиторією.

Вєста висловила обурення через те, що Афонський начебто не відчуває відповідальності перед державою, але не відмовляється від заробітку на співгромадянах.

"Проблема полягає в нормалізації такої поведінки. Проблема полягає в тому, що купуючи курси стендапу Сергія Афонського, співпрацюючи з Сергієм Афонським, просто толеруючи факт існування Сергія Афонського в стендап-спільноті, ми нормалізуємо щурячу антигромадянську поведінку", — написала Гунченко.

Ба більше, Вєста заявила, що Сергій нібито образився на неї за публічне розкриття цієї історії.

Реакція Сергія Афонського

Стендапер заявив, що сприймає свою позицію як особистий вибір і відповідальність.

За словами Сергія Афонського, він "чесний перш за все перед собою", а його рішення є частиною особистого шляху, який для нього важливіший за зовнішні обставини.

Також комік дорікнув Гунченко в особистих повідомленнях тим, що, на його думку, вона "розганяє чергову зраду" і таким чином не допомагає людям, а радше "тішить своє его".

