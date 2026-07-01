Переможець "Холостячки" виїхав з України під час війни: що з ним зараз (фото)

Український комік, колишній сценарист "Кварталу 95" і переможець шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт, який під час повномасштабної війни виїхав за кордон, отримав американську грін-карту.

Шоумен уже навіть показав нові документи у своєму Instagram. Процес оформлення грін-карти тривав близько двох років.

Еллерт отримав грін-карту

Колишній бойфренд Ксенії Мішиної витратив на всі ці процеси кілька тисяч доларів.

"Щоб зустрітися з нею (грін-картою — Ред.), він змінив кількох адвокатів, заплатив кілька тисяч доларів, а вона просто лежала під усіма іншими папками. І навіть не підозрювала, що за ці два роки очікування він про***в кілька весіль на Комо, ще штук п’ять в Іспанії, день народження в Дубаї, Барселоні, корпоратив у Мексиці, стендап-тур Європою і, звісно ж, День Житомира. Але тепер виїзний. Це означає, що Галкіну тепер можна не вчити українську мову", — пожартував Олександр.

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Олександр Еллерт Фото: Instagram

Олександр Еллерт Фото: Instagram

Еллерт також каже, що отримав документ за так званою "візою талантів". Комік подякував мамі, яка зберегла його грамоти та нагороди. Наразі Олександр продовжує жити у США, де розвиває кар’єру стендап-коміка.

"Я ні про що не шкодую, йду далі займатися улюбленою справою, але відтепер — англійською. Удачі всім і більше грамот", — сказав колишній Мішиної.

Як Еллерт виїхав з України

Раніше переможець "Холостячки" казав, що законно виїхав з України та навіть повертався додому під час війни.

"Я офіційно покинув Україну за усіма нормами законодавства під час військового стану. Також за час повномасштабного вторгнення я повертався до країни двічі (липень та грудень 2022) і можу це зробити знов. Міністерство культури, "Квартал 95", президент будь-якої країни, доктор Стрендж, доктор Комаровський, Шлях, Добробат… жодного стосунку до мого перетинання кордону не мають", — відповів Еллерт на запитання підписників.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українська стендаперка Вєста Гунченко заявила, що комік Сергій Афонський нелегально виїхав за кордон, не повернувшись з відпустки.

Український актор та головний герой реаліті-шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк різко відреагував на чутки про виїзд за кордон.

Крім того, онука Софії Ротару показала, як відпочивала зі своїм братом, який втік з України у 2022 році.